Probabili formazioni/ Sampdoria Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 37^ giornata)

Probabili formazioni Sampdoria Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I blucerchiati possono sperare ancora in un posto in Europa League

13 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Sampdoria Napoli, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Sampdoria Napoli va in scena alle ore 20:45 di domenica 13 maggio: penultima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, a Marassi i blucerchiati si giocano le ultime possibilità per arrivare in Europa League sapendo che gli incroci di calendario potrebbero dare una mano importante, ma perchè sia così la squadra dovrà vincere entrambe le partite. Anche prendendosi la posta piena il Napoli difficilmente festeggerà uno scudetto al quale ha creduto fortemente: intanto alla Juventus manca un punto per arrivare davanti, ma anche in caso di parità i bianconeri sarebbero nettamente avvantaggiati dalla differenza reti (+16) a meno che ovviamente i partenopei non riescano a centrare due goleade. Sia come sia, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Luigi Ferraris, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Sampdoria Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Napoli chiaramente favorito a Marassi: la quota sul segno 2, secondo quanto stabilito dall’agenzia di scommesse Snai, vale infatti 1,63 ed è quella che naturalmente identifica la vittoria dei partenopei. Siamo invece ad un valore di 5,00 volte la somma giocata per il segno 1, quello sul quale scommettere se pensate che la Sampdoria possa portare a casa la vittoria; giocando invece il segno X per il pareggio la vostra vincita su questa partita sarebbe di 4,25 volte la cifra messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI

I DUBBI DI GIAMPAOLO

I dubbi di Marco Giampaolo sono legati alle condizioni del grande ex Quagliarella: il capitano della Sampdoria non è al meglio e dunque potrebbe lasciare spazio a Caprari. Lo stesso discorso si può fare per Duvan Zapata, e infatti il giovane Kownacki è favorito e potrebbe anche riuscire a chiudere la stagione con qualche gol in più. In mezzo le scelte dipendono anche da chi agirà sulla trequarti: se dovesse essere Praet, l’altro polacco Linetty tornerebbe ad avere una maglia da mezzala, in caso contrario ci sarà Gaston Ramirez alle spalle dei due attaccanti, e dunque il belga ex Anderlecht giocherà regolarmente da interno al fianco di Lucas Torreira, con Edgar Barreto in ogni caso confermato. In difesa si va verso la conferma di Joachim Andersen al fianco di Silvestre, con Gian Marco Ferrari che si accomoderà ancora in panchina; sulle corsie laterali Bereszynski è certo del posto, a sinistra invece potrebbe venire nuovamente impiegato Sala e dunque l’ex Strinic non avrebbe la soddisfazione di giocare come titolare, anche se potrebbe comunque avere un cameo nel secondo tempo (lo stesso vale per Regini, passato dal Napoli per sei mesi in cui ha avuto poca fortuna).

GLI 11 DI SARRI

Con Koulibaly che torna dalla squalifica, la formazione del Napoli potrebbe essere quella titolare: avendo però perso la presa sullo scudetto, Maurizio Sarri potrebbe decidere che invece di inseguire un difficile miracolo (ribaltare la differenza rete) è opportuno dare campo a chi ha giocato meno. Se fosse così vedremmo in campo giocatori come Maggio e Tonelli, Rog e Ounas; in realtà il tecnico toscano dovrebbe comunque scegliere chi l’ha portato fino a questo punto, anche perchè potrebbero essere le ultime due da allenatore di questo gruppo. Dunque Reina tra i pali, Hysaj e Mario Rui sugli esterni con Raul Albiol e Koulibaly da centrali; bisognerà valutare se Ghoulam, aggregato al gruppo, potrà eventualmente avere un cameo giusto per poter dire di essere tornato. A centrocampo giocherà Hamsik anche come premio per i 100 gol raggiunti; dall’altra parte Allan favorito, mentre in mezzo spazio a Jorginho. Nel tridente offensivo si apre come sempre il ballottaggio tra Mertens e Milik: il belga è tornato a segnare e viaggia verso la conferma, Callejon e Lorenzo Insigne restano sempre in vantaggio per agire sugli esterni anche se Ounas vuole una maglia da titolare.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 24 Bereszysnki, 26 Silvestre, 3 Andersen, 7 Sala; 8 E. Barreto, 34 Torreira, 18 Praet; 90 G. Ramirez; 27 Quagliarella, 99 Kownacki

A disposizione: 72 Belec, 92 Tozzo, 13 G. Ferrari, 19 Regini, 29 Capezzi, 21 Verre, 16 Linetty, 14 Stijepovic, 91 D. Zapata

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Murru, R. Alvarez

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 62 Tonelli, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 27 Machach, 37 Ounas, 99 Milik, 30 Rog

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

