Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (37^ giornata)

13 maggio 2018 Claudio Franceschini

RISULTATI SERIE A, GLI ANTICIPI: FIGURACCIA DELL'INTER!

Benevento-Genoa (1-0). Una partita che non ha molto da dire quella che a Benevento vedrà contrapposta la squadra di casa contro il Genoa di Ballardini. I padroni di casa giocano per l'orgoglio stante l'ormai acclarata retrocessione, gli ospiti cercano di mettere qualche punto in cascina per incrementare il loro campionato più che decoroso. Primo tempo che scorre senza grosse emozioni, vuoi il caldo vuoi la voglia di non farsi male a vicenda i due portieri sono rimasti di fatto inoperosi. Secondo tempo molto più movimentato con le squadre che si presentano molto allungate anche complice la stanchezza degli atleti, ormai giunti alla fine della stagione agonistica. Gli spettatori in tale contesto hanno potuto ammirare alcune belle azioni soprattutto degli ospiti. Una di questa, veramente deliziosa, confezionata da Pepito Rossi è stata sprecata da Salcedo che da ottima posizione all'interno dell'aria piccola non riesce ad inquadrare la porta. Arrivano cosi i minuti finali e allo scadere anche l'epilogo della gara, Brignola sull'ennesimo forcing del Genoa si impossessa della palla, l'esterno del Benevento parte palla al piede e alla fine del "Coast to Coast" offre la palla a Diabatè, che non ha problemi con l'interno destro a trovare la rete. Il goal virtualmente chiude il campionato dei giallorossi tra le mura di casa, essi nonostante la retrocessione vengono osannati dai propri suporter, soprattutto per l'impegno dimostrato sul rettangolo verde. Gara ben arbitrata da Chiffi, con la giacchetta nera di Padova che è stata aiutata dalla correttezza dei ventidue in campo.

Inter-Sassuolo (1-2). Match importante soprattutto per i padroni di casa che se vogliono centrare l'obiettivo minimo, quello della qualificazione alla Champions del prossimo anno, non possono farsi scappare i tre punti. Spalletti in tale contesto vara una formazione a trazione anteriore, con Icardi a fare da terminale offensivo con ai lati Perisic e Candreva e il supporto di Rafinha. Nero-verdi senza stimoli, gli emiliani hanno raggiunto una salvezza agevole e il risultato più pronosticato dai 70.000 del Meazza è senza dubbio la vittoria per la squadra di casa. La partita al suo inizio non fornisce però agli spettatori le emozioni pronosticate, entrambe le squadre partono a regime basso e anche se è l'Inter ad avere qualche occasione ad andare in goal sono gli ospiti a portarsi in vantaggio. Politano inftti al 25° va sulla palla posizionata sul limite dell'area per un ingenuo fallo di Brozovic, il giocatore del Sassuolo è uno specialista e scaglia il pallone con un rasoterra perfetto che si insacca dietro le spalle di Handanovic. I padroni di casa non ci stanno e iniziano a caricare a testa bassa, le due azioni di Candreva e quella di Icardi si infrangono tutte sulle ottime parate di Consigli. Seconda frazione che inizia con il liet motiv della prima, con i padroni di casa nella meta campo avversaria. I cambi di Spaletti non incidono nel ritmo della gara e il Sassuolo non solo si difende in buon ordine ma raddoppia al 72° con Berardi, bravo a scagliare un violentissimo tiro dopo essersi impossessato della sfera sulla tre quarti. Il pubblico adesso rumoreggia in maniera plateale, ma gli uomini di Spalletti sembrano incapaci di risvegliarsi dalla catalessi nella quale sono improvvisamente caduti. 80° improvvisa fiammata dei padroni di casa che con Rafinha dimezzano lo svantaggio, il brasiliano è lesto dall'interno dell'area piccola a ribattere in rete un'imbeccata di Perisic. Gli ultimi 10 minuti sono un vero e proprio assedio, il Sassuolo riesce a difendersi bene e alla fine conquista meritatamente i 3 punti. Discreto l'arbitragio di Abisso che si è limitato ad un paio di cartellini gialli.

LE PARTITE DI OGGI

Prosegue domenica 13 maggio il programma della 37^ giornata di Serie A 2017-2018: ultimo turno di campionato, e ultimi verdetti ancora da assegnare in questa stagione entusiasmante. Gli orari sono ancora diversi, anche se non è previsto il lunch match: si parte allora alle 15:00 con Bologna-Chievo, Crotone-Lazio, Fiorentina-Cagliari, Torino-Spal e Verona-Udinese. Alle ore 18:00 il primo posticipo sarà Atalanta-Milan, alle ore 20:45 la chiusura è con i botti perchè è dedicata a Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli e dunque a una lotta scudetto che, vada come vada, è stata davvero entusiasmante dalle prime battute della stagione fino a questi giorni di maggio.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (37^ GIORNATA)

LA LOTTA SCUDETTO E PER LA CHAMPIONS LEAGUE

La Juventus può vincere lo scudetto questa sera, archiviando la pratica con una giornata di anticipo: abbiamo già tracciato la situazione, ma ribadiamo che ai bianconeri basterebbe anche solo confermare la differenza reti migliore rispetto al Napoli, perchè la doppia sfida diretta è pari e dunque ad assegnare il titolo sarà il computo dei gol fatti e subiti. Per la certezza alla Juventus servirebbe comunque il punto all’Olimpico, per non andare a chiudere all’ultima contro il Verona (in casa): anche i giallorossi hanno bisogno di un pareggio per l’aritmetica qualificazione in Champions League, e allora è lecito ipotizzare che, nonostante la rivalità e una partita che resta comunque molto sentita, le due squadre non scendano in campo con l’intensità e la grinta dei giorni migliori, volendo entrambe archiviare la pratica senza troppi affanni e senza brutte sorprese nel prossimo turno. Chi spera è la Lazio, attesa dalla trasferta di Crotone: aspettando lo scontro diretto contro l’Inter, i biancocelesti frenati domenica scorsa dall’Atalanta non possono sbagliare e ambiscono a una vittoria che li lasci padroni del loro destino.

LA CORSA SALVEZZA

Ancora più entusiasmante la corsa salvezza: al momento il Cagliari è condannato e ha una partita davvero complicata sul campo della Fiorentina, che lotta per l’Europa League e deve vincere per tenere accese le speranze. Rischiano tantissimo le tre squadre a quota 34 e con un solo punto di margine: l’impegno del Crotone lo abbiamo detto, il Chievo ha ritrovato la vittoria e ha un turno sulla carta favorevole contro un Bologna praticamente salvo mentre l’Udinese, che non vince addirittura da fine gennaio, è ospite del Verona nel derby triveneto, partita sempre complicata ma che vede come avversaria una squadra che ha conosciuto una settimana fa la retrocessione matematica. Non è al sicuro la Spal: gli estensi hanno sfruttato alla grande il calendario battendo in successione Verona e Benevento, e adesso sperano che un Torino assolutamente tranquillo lasci strada. Non sarà immediato: i granata sono reduci dal 2-2 del San Paolo con il quale hanno spento le speranze tricolori del Napoli, segno che Walter Mazzarri e i suoi giocatori hanno ancora qualcosa da dire in queste ultime giornate, al netto di obiettivi che non sono più raggiungibili.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (37^ GIORNATA)

ore 15:00 Bologna-Chievo

ore 15:00 Crotone-Lazio

ore 15:00 Fiorentina-Cagliari

ore 15:00 Torino-Spal

ore 15:00 Verona-Udinese

ore 18:00 Atalanta-Milan

ore 20:45 Roma-Juventus

ore 20:45 Sampdoria-Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 91

Napoli 85

Roma 73

Lazio 71

Inter 69

Milan 60

Atalanta 59

Fiorentina 57

Sampdoria 54

Torino 48

Sassuolo 43

Genoa 41

Bologna 39

Spal 35

Chievo, Crotone, Udinese 34

Cagliari 33

Verona 25

Benevento 21

