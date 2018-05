Risultati Serie D/ Diretta gol live score, poule scudetto 1^ giornata (oggi 13 maggio)

13 maggio 2018 Claudio Franceschini

L'Albissola festeggia la promozione in Serie C (da facebook.com/albissola2010)

Il campionato di Serie D 2017-2018 è terminato ma, come di consueto, dopo la stagione regolare arriva il momento della poule scudetto: si tratta di un mini-torneo che assegna il titolo della quarta divisione. Da un certo punto di vista è platonico, nel senso che non dà diritto ad alcunchè; d’altra parte tuttavia le nove squadre che hanno vinto il rispettivo girone, e dunque hanno guadagnato la promozione in Serie C, si affrontano per stabilire quale sia la migliore della stagione. Con una precisazione: al momento c’è ancora una partecipante da definire, perchè nel girone I Vibonese e Troina disputeranno lo spareggio per la promozione essendo arrivate a pari punti in classifica. Domenica 13 maggio le tre partite si giocano alle ore 18:00 e si tratta di Pro Patria-Virtus Verona, Rimini-Albissola e Potenza-Rieti.

LA FORMULA

Le nove squadre che hanno conquistato la promozione in Serie C sono divise in tre gironi con criterio geografico, come del resto erano formati anche i gruppi nella stagione regolare; diciamo subito che oggi riposano Gozzano (girone A) e Vis Pesaro (girone B), oltre ovviamente a una tra Vibonese e Troina, tutte squadre che entreranno nel torneo la prossima settimana. Si giocano dunque tre partite per ogni raggruppamento, turno dunque di sola andata senza ritorno con sorteggio del campo e calendario che verrà formato di volta in volta, o meglio a seconda di quali saranno i risultati che matureranno nella prima giornata dei tre raggruppamenti; la vincente di ciascun girone e la migliore delle seconde accedono alle semifinali che, come la finale, si disputeranno in campo neutro e senza tempi supplementari, dunque in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. La poule scudetto di Serie D si concluderà sabato 2 giugno.

LE PARTECIPANTI

Come detto, la poule scudetto di Serie D è riservata alle squadre che hanno vinto il campionato, risultando prime in classifica nel loro girone; sono anche le uniche rappresentanti del torneo ad aver conquistato la promozione, perchè come sappiamo nella quarta divisione i playoff servono esclusivamente per determinare una ideale gerarchie in caso di ripescaggi (ipotesi per nulla peregrina, visto che purtroppo ogni anno ci sono squadre che non riescono a iscriversi alla Serie C). Tra le varie rappresentanti della poule scudetto alcune sono “scontate”: Virtus Verona, Rimini e Potenza hanno dominato il loro girone e le aspettavamo da tempo alla promozione. Non è stato così per altre, per esempio il Gozzano che fino all’ultimo ha lottato con il Como nel girone A, oppure la Vis Pesaro che nel girone F ha effettuato il clamoroso sorpasso al Matelica proprio all’ultima giornata. La favola è quella dell’Albissola, il grande ritorno quello della Pro Patria.

RISULTATI SERIE D, POULE SCUDETTO

ore 16:00 Pro Patria-Virtus Verona

ore 16:00 Rimini-Albissola

ore 16:00 Potenza-Rieti

