Roma Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Roma Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Manca un punto: ai bianconeri per lo scudetto, ai giallorossi per la Champions League

13 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roma Juventus, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Roma Juventus sarà diretta dal signor Paolo Tagliavento, ed è la partita che, alle ore 20:45 di domenica 13 maggio per la 37^ di Serie A 2017-2018, potrebbe consegnare ai bianconeri il settimo scudetto consecutivo. Manca un punto per festeggiare senza timore di smentite; come abbiamo detto nei giorni scorsi tuttavia la Juventus potrebbe anche perdere entrambe le partite che restano da giocare, e vincere il tricolore con la differenza reti che, in questo momento, è nettamente superiore a quella del Napoli. In caso di sconfitta però la capolista dovrebbe aspettare una settimana per festeggiare ufficialmente; per quanto riguarda la Roma, i giallorossi hanno bisogno di un punto per l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League sfruttando la sfida diretta tra Lazio e Inter nell’ultima giornata, e dunque sono ad un passo dall’obiettivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Juventus viene trasmessa in diretta tv su entrambe le piattaforme a pagamento: sul satellite i canali sono Sky Sport Mix e Sky Calcio 1 (codice d’acquisto 415660 per i non abbonati al pacchetto Calcio), sul digitale terrestre bisognerà invece selezionare Premium Sport e Premium Sport HD. In ognuno dei casi sarà possibile attivare l’applicazione per la diretta streaming video: Sky Go e Premium Play sono utilizzabili senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre per restare informati sul risultato dell’altra partita della serata, ci sono i programmi Diretta Gol Serie A (Sky Super Calcio) e Diretta Premium (Premium Calcio 2 e Premium Calcio 2 HD) per le reti e le azioni salienti in tempo reale.

RISULTATI E PRECEDENTI

Per le premesse fatte in precedenza, tutto lascia presagire un pareggio: va bene alla Roma e va bene alla Juventus, entrambe le squadre vogliono evitare guai e arrivano da una stagione dispendiosa, dunque la partita potrebbe non essere di spasmodica intensità. Tuttavia si tratta pur sempre di una sfida tra due rivali che non si amano, che negli anni recenti - e non solo - hanno disputato scontri diretti infuocati e che dunque tengono a fare bella figura e vincere. Dal punto di vista della stanchezza, la Juventus è sicuramente quella messa peggio perchè mercoledì ha giocato e vinto la sua quarta Coppa Italia consecutiva, entrando ancor più nella leggenda; la Roma però ha sulle spalle le due semifinali di Champions League che, anche se più lontane nel tempo, possono avere lasciato delle scorie. Ci auguriamo dunque di assistere a una partita vera, al netto di quello che sarà il risultato che maturerà; vedremo poi se a festeggiare sarà solo una delle due squadre o se entrambe potranno condividere il fatto di aver raggiunto il loro rispettivo obiettivo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

Verso la panchina Manolas che ha un problema muscolare, dovrebbero però rivedersi sia Florenzi che Strootman: il primo si prende il posto da terzino destro in una difesa con Fazio e Juan Jesus centrali e Kolarov schierato a sinistra, l’olandese sarà invece una delle due mezzali al fianco di De Rossi, con Nainggolan che invece agirà dall’altra parte del campo. Per il resto c’è il solito ballottaggio tra Cengiz Under e Schick ma il turco dà la sensazione di partire nettamente favorito, la prima punta sarà chiaramente Dzeko mentre a sinistra ci sarà ancora El Shaarawy, pur se Perotti sta meglio e potrebbe andare se non altro in panchina. Massimiliano Allegri valuta la condizione dei suoi giocatori dopo la Coppa Italia: con Cuadrado squalificato il posto di terzino è tra Lichtsteiner e Howedes, a sinistra si rivede Alex Sandro e in mezzo Rugani, che dovrebbe fare coppia con Benatia. Non cambia la mediana: Khedira e Matuidi interni con l’altro ex Pjanic da playmaker, in caso di 4-2-3-1 a rimanere fuori sarebbe il francese che darebbe spazio a Mandzukic. Dybala viaggia verso una maglia da titolare: con lui Douglas Costa (più di Mandzukic), rispetto a mercoledì sera dovrebbe tornare dal primo minuto Higuain che è stato il grande escluso della finale di Coppa Italia.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la Roma la squadra favorita dalle agenzie di scommesse: la Snai in particolare ci dice che la quota sul segno 1 per la vittoria dei giallorossi vale 2,30 volte la puntata, mentre per il successo esterno della Juventus siamo a 3,40 (segno 2 naturalmente). Il pareggio come detto è risultato che andrebbe bene a entrambe: se le cose andassero in questo modo, puntando sul segno X con questo bookmaker la vostra vincita sarebbe pari a 3,05 volte la somma che avrete investito.

