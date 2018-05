Sampdoria Juventus Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Sampdoria Juventus Primavera: info streaming video e tv del match, valido nella 29^ giornata. Attenzione ai liguri, che devono mettere in sicurezza la salvezza.

13 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Sampdoria Juventus Primavera (LaPresse)

Sampdoria-Juventus Primavera, diretta all’arbitro Paride De Angeli della sezione di Abbiategrasso è la partita in programma oggi 13 maggio: fischio d’inizio fissato alle ore 13.00, per il match della 29^ e penultima giornata del campionato giovanile. La sfida è davvero attesa anche perchè giunti a questo livello della stagione, i tre punti messi in palio potrebbero pesare tantissimo, ed entrambi i club hanno ancora molto da raggiungere. Da una parte i liguri, fermi alla 11^ piazza con 3 punti devono mettere in sicurezza la salvezza a fine stagione; i bianconeri invece, solo sesti con 40 punti, abbisognano di punti per consolare la propria presenza nel tabellone dei play off scudetto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la sfida tra Sampdoria e Juventus Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: consueto appuntamento con le partite del campionato: visione possibile a tutti in chiaro, andando sul canale 60 del televisore - gli abbonati Sky potranno invece selezionare il numero 225 del proprio decoder. L’emittente fornirà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.sportitalia.com per accedere al quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

Per quanto riguarda le probabili formazioni del match possiamo dire che per l’11 blucerchiato il tecnico Pavan ha le idee molto chiare: sarà il 4-4-2 il modulo di riferimento dei liguri con la riconferma di tanti giocatori, già titolari con la Lazio nel turno precedente. Ecco quindi che vedremo il solito Krapikas tra i pali, con di fronte a sè il duo centrale con Mikilic e Velps: toccherà a Ollana e Romei agire sulle fasce, con il genovese in grande forma dopo il gol ai biancocelesti nel turno precedente. In mediana spazio a Gabbani e Pastor al centro con Tessiore e uno tra Tomic e Perrone a completare il reparto. Per l’attacco a due punte rimangono in ballottaggio in tre ovvero Ibourahima Baldé, Eduardo Bubacar Baldé e Cabral.

Viste le due vittorie di fila appena riportate dalla Juventus primavera, possiamo ipotizzare che anche il tecnico Del Canto abbia trovato un buon schieramento di partenza per la sua compagine bianconera, dopo mesi di continue novità tattiche, abbastanza sfortunate. Sarà quindi 3-4-2-1 il modulo di partenza della Juventus che metterà tra i pali ancora Del Favero: in difesa spazio a Serrao, con Vogliacco e Zanadrea a completamento. Qualche ballottaggio aperto in mediana: qui sia Fernandes che Nicolussi rischiano le maglie al centro a favore di Merio e Capellini, mentre sull’esterno paiono confermati sia Tripaldelli che Di Pardo. Pochi i dubbi in attacco per la formazione primavera della Vecchia Signora: Del Sole e Portanuova sosterranno Olivieri, prima punta.

