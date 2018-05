Sampdoria Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Sampdoria Napoli, a Marassi, viene diretta dal signor Claudio Gavillucci e, alle ore 20:45 di domenica 13 maggio, è una delle due sfide che chiudono la 37^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il Napoli ha finalmente ottenuto di giocare in contemporanea con la Juventus, ma lo scudetto gli è sfuggito di mano: ormai solo un miracolo permetterebbe ai partenopei di ottenere il titolo, vale a dire due goleade a fronte di sconfitte nette dei bianconeri per ribaltare la differenza reti. Situazione simile per la Sampdoria, magari meno impossibile da ribaltare: noni in classifica, i blucerchiati devono recuperare due posizioni per avere accesso a quell’Europa League che sembravano avere in mano prima di un sensibile calo.

Sei punti di ritardo e -16 nella differenza reti: queste le distanze che separano il Napoli dalla Juventus, il che ci fa capire che per vincere lo scudetto i partenopei dovrebbero vincere sempre e, con due sconfitte bianconere, ribaltare il computo dei gol fatti e subiti recuperandone 8 per giornata. Insomma, le speranze si sono definitivamente spente con il 2-2 interno contro il Torino; magari anche aver battuto i granata sarebbe servito a poco, ma il Napoli ha mostrato che dopo aver vinto la sfida diretta in casa non ha saputo rispondere mentalmente ai successi della Juventus contro Inter (soprattutto) e Bologna, se lo avesse fatto sarebbe ancora in corsa e favorito vista la trasferta che attende i bianconeri all’Olimpico. La Sampdoria può arrivare come massimo risultato a 60 punti: sono quelli che attualmente ha il Milan, sesto classificato. Basterebbe per andare in Europa League dunque, ma bisogna considerare Atalanta e Fiorentina: paradossalmente i doriani sono favoriti dalle due sfide dirette (Atalanta-Milan oggi, Milan-Fiorentina all’ultima giornata) ma anche svantaggiati, visto che qualcuna farà comunque punti. Alla Sampdoria va comunque bene scavalcare anche solo due delle tre squadre che la precedono, ma in ogni caso sarà molto difficile e bisognerà necessariamente passare da una vittoria contro il Napoli.

Il grande ex Quagliarella rischia di non esserci: ginocchio malandato per il capocannoniere della Sampdoria, che prova a stringere i denti ma in alternativa lascerà il posto a Caprari. Non solo lui, che è anche partenopeo come nascita, ha un passato nel Napoli: Duvan Zapata ha ricordi meno positivi, Regini ci ha giocato con il contagocce, Strinic ha avuto i suoi momenti positivi. Tutti e tre vanno verso la panchina: il colombiano per problemi fisici (favorito Kownacki), gli altri perchè Joachim Andersen e Sala sono in vantaggio nel ballottaggio. Per il resto Viviano in porta con Silvestre centrale di difesa e Bereszynski a destra, in mezzo con Torreira ci saranno Edgar Barreto e Linetty mentre Praet dovrebbe sostituire Gaston Ramirez sulla trequarti. Il grande dubbio di Maurizio Sarri è se dare campo a chi ha giocato meno o far fare la penultima passerella ai suoi titolari, che lo hanno portato fino a qui: recuperato Koulibaly (era squalificato), il tecnico toscano può puntare sui soliti 11 e come al solito il testa a testa più importante e aperto è quello che riguarda il ruolo di prima punta, con Mertens comunque favorito su Milik. Hamsik dovrebbe tornare titolare al posto di Zielinski, con Allan e Jorginho a completare il centrocampo; spazio a Hysaj e Mario Rui sulle corsie, con Raul Albiol altro centrale e Callejon e Lorenzo Insigne che spingeranno sulle corsie.

Secondo il pronostico tracciato dall’agenzia di scommesse Snai, il Napoli parte nettamente favorito per questa partita: è di 1,65 la quota sul segno 2 che identifica la vittoria dei partenopei, contro il 4,75 posto sul segno 1 per il successo casalingo della Sampdoria. Potrete anche scommettere sul pareggio e, se le cose dovessero andare davvero in questo modo, con il segno X il vostro guadagno sarebbe di 4,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

