Torino Spal/ Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Torino Spal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Granata senza più obiettivi, gli estensi sembrano essere vicini alla salvezza

13 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Torino Spal, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Spal, partita diretta dal signor Maurizio Mariaini, è una di quelle che rientrano nel programma della 37^ giornata di Serie A 2017-2018: allo stadio Grande Torino si gioca domenica 13 maggio alle ore 15:00. I padroni di casa sono del tutto tranquilli, e ormai da tempo: granata ampiamente salvi ma senza la possibilità di lottare per un posto nelle coppe europee. La pressione oggi ce l’ha tutta la Spal, che si deve salvare: gli estensi sono in una posizione favorevole perchè hanno alle spalle alcune squadre e sono padroni del loro destino, hanno fatto bene negli ultimi turni ma adesso devono provare a confermarsi su un campo che resta comunque difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Spal viene trasmessa in diretta tv soltanto sulla televisione satellitare a pagamento: l’appuntamento è con il canale Sky Calcio 3 (codice d’acquisto 415717 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio), e tutti gli abbonati potranno come sempre usufruire dell’applicazione Sky Go per attivare la visione della partita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi. Inoltre per restare informati sul risultato delle altre partita del pomeriggio, c’è il programma Diretta Gol Serie A (sul canale Sky Super Calcio) che trasmette in tempo reale highlights e gol da tutti i campi collegati, che si passeranno costantemente la linea.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Il campionato del Torino ha vissuto di alti e bassi: troppi questi ultimi per pensare di entrare nelle prime sette, soprattutto nel periodo di Sinisa Mihajlovic che aveva iniziato bene ma non è riuscito a mantenere il livello. Walter Mazzarri ha saputo prendere in mano la squadra in corsa e migliorarla, ma a quel punto le distanze erano già scavate; adesso si punta a superare la quota dei 50 punti e provare a divertirsi con le ultime due partite. La Spal entra nel turno con due punti di vantaggio sul Cagliari, ma soprattutto con il cuscinetto delle tre squadre che si frappongono tra lei e gli isolani: quasi fatta perchè tutte e quattro queste formazioni dovrebbero centrare un finale importante. Per di più gli estensi hanno il vantaggio di giocare contro due squadre tranquille: difficilmente la Sampdoria, avversaria della prossima domenica, sarà ancora in corsa concretamente per andare in Europa League e dunque potrebbe essere già con la testa in vacanza.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SPAL

Emiliano Moretti ha scontato il giorno di squalifica e si riprende il posto in difesa, scalzando Bonifazi che lo aveva sostituito domenica e che ha un affaticamento muscolare. Si preparano a tornare nella formazione titolare anche Iago Falque e Belotti, lasciati in panchina contro il Napoli: il Gallo prima punta a caccia del decimo gol in campionato, lo spagnolo al fianco di Ljajic sulla trequarti con De Silvestri e Ansaldi centrali a dare una mano a Rincon e Baselli, mentre a completare il reparto arretrato davanti a Sirigu saranno Burdisso e N’Koulou. Nella Spal ovviamente occhi puntati sull’ex Antenucci: è ancora Paloschi il suo sparring partner, mentre in difesa non ci sarà Vicari che sarà sostituito da Lorenco Simic, con Thiago Cionek e Felipe confermati. Sempre out Manuel Lazzari, tocca a Mattiello a destra con Filippo Costa dall’altra parte, in mezzo al campo spazio a Everton Luiz come frangiflutti davanti alla difesa, insieme a lui agiranno Kurtic e Alberto Grassi che al momento sono in vantaggio sulla concorrenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante le motivazioni diverse, il Torino rimane favorito per questa partita: dice così l’agenzia di scommesse Snai, secondo cui il segno 1 per la vittoria dei granata ha un valore di 2,30 contro il 3,05 - comunque una quota vicina - assegnato alla possibilità del successo della Spal, per il quale dovrete giocare il segno 2. L’eventualità del pareggio, come sempre indicata dal segno X, vi permetterebbe invece di guadagnare 3,40 volte la somma che avrete pensato di puntare sulla sfida del Grande Torino.

