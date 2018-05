Udinese Milan Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Udinese Milan Primavera: info tv e streaming video, del delicato match della 29^ giornata. I rossoneri puntano ai play off, i frulani alla salvezza: in palio sono punti pesanti.

Udinese Milan Primavera, diretta dall’arbitro amido Amabile, della circoscrizione di Vicenza, è la partita in programma oggi domenica 13 maggio 2018: fischio d’inizio previsto alle ore 13.00 per il match valido nel 29^ turno del campionato giovanile. Giunti al penultimo turno della regular season vediamo bene che i tre punti messi in palio oggi pesano tantissimo, soprattutto per i due club oggi in campo. Dando un occhio alla classifica vediamo bene che il Milan ambisce al tabellone play off, vantando ora la settima posizione e 40 punti, gli stessi della qualificata Juventus. Situazione delicata anche per l’Udinese, ferma alla 13^ posizione, l’ultima nella zona rossa: per i friulani ecco però 29 punti e una sola lunghezza di distanza dal Napoli, primo club salvo.

Ricordiamo che la sfida tra Udinese e Milan Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: consueto appuntamento con le partite del campionato: visione possibile a tutti in chiaro, andando sul canale 60 del televisore - gli abbonati Sky potranno invece selezionare il numero 225 del proprio decoder. L’emittente fornirà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.sportitalia.com per accedere al quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

Per la probabile formazione bianconera, non escludiamo che il tecnico Giulio Giacomin possa scommettere di nuovo sul 4-4-1-1 come modulo di partenza per fronteggiare i rossoneri: in ogni caso la certezza sarà la presenza di Pizzignacco tra i pali. Di fronte al numero 1 della squadra friulana dovremmo vedere poi il quartetto formato da Ermacora, Trevisan, Vasko e Caiazza, dove però sia Donadello che Bocic sperano di rientrare. Per la mediana però non vi sono ballottaggi aperti: paiono quindi sicuri della propria maglia da titolare sia il duo centrale Battistella-Ndreu che la coppia attesa sugli esterni e composta da Paoluzzi e Brunetti. Per quanto riguarda l’attacco i primi nomi sono quelli di Garmendia e Djoulou, ma Varesanovic scalpita dalla panchina (ha firmato lui la vittoria nel turno di andata).

Sarà invece sempre 4-3-3 per la probabile formazione del Milan primavera di Alessandro Lupi, che però dovrà fare a meno in questa 29^ giornata di Haidara, fermato dal giudice sportivo. Ecco quindi che in attacco vedremo un tridente formato da Forte, Larsen e Dias, con pure Bellodi pronto a insidiare il norvegese per la maglia da titolare. Per la mediana poche novità: ci sarà spazio per Sala in cabina di regia e vedremo Torresi e Pobega al suo fianco, benchè la panchina a disposizione sia ben ampia. Per la difesa posta di fronte al solito Soncin vedremo invece nel reparto a 4 Sportelli e Gabbia al centro, mentre toccherà a Bellanova e Llamas coprire le fasce più esterne.

