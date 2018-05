Verona Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Verona Udinese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby triveneto al Bentegodi, i friulani hanno bisogno di vincere per salvarsi

13 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Verona Udinese, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Verona Udinese al Bentegodi sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese; alle ore 15:00 di domenica 13 maggio le due squadre si affrontano nella 37^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il derby triveneto è sempre molto interessante, ma in questo contesto vale solo per gli ospiti: l’Udinese infatti si è clamorosamente complicata la vita in chiave salvezza e non si può permettere passi falsi se vuole archiviare la pratica ed evitare una retrocessione clamorosa. Il Verona la discesa in Serie B l’ha conosciuta aritmeticamente otto giorni fa, perdendo a San Siro: agli scaligeri non resta altro che giocare con orgoglio le ultime due partite e provare se non altro a fare qualche punto in più.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Verona Udinese viene trasmessa in diretta tv soltanto sulla televisione satellitare a pagamento: l’appuntamento è con il canale Sky Calcio 4 (codice d’acquisto 415728 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio), e tutti gli abbonati potranno come sempre usufruire dell’applicazione Sky Go per attivare la visione della partita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi. Inoltre per restare informati sul risultato delle altre partita del pomeriggio, c’è il programma Diretta Gol Serie A (sul canale Sky Super Calcio) che trasmette in tempo reale highlights e gol da tutti i campi collegati, che si passeranno costantemente la linea.

RISULTATI E PRECEDENTI

L’Udinese non vince da fine gennaio: le 11 sconfitte consecutive hanno portato all’esonero di Massimo Oddo che pure aveva iniziato alla grande la sua avventura in panchina. Igor Tudor ha fermato l’emorragia ma non ha ritrovato i tre punti, e poi ha perso male in casa contro l’Inter: pure, vincendo le ultime due partite (all’ultima giornata ci sarà il Bologna, altra squadra tranquilla) l’Udinese sarà salva. Certo questo non è il campionato che la società avrebbe sperato, anche perchè rappresenta comunque un passo indietro rispetto a quanto fatto nelle ultime stagioni; il Verona è deluso dalla retrocessione, i picchi in questo torneo sono stati davvero pochi e non ha pagato la scelta di confermare la fiducia a Fabio Pecchia, anche se quantomeno ha mostrato la coerenza della dirigenza. Il tecnico non ha fatto malissimo, ma la squadra a disposizione non era troppo competitiva in certi reparti; la sensazione è che la telenovela Cassano abbia tolto qualcosa dal punto di vista psicologico, e la lunga indisponibilità di Cerci - l’altro grande acquisto dell’estate - non ha certo aiutato un ambiente che sognava in grande con i due veterani a dividersi l’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA UDINESE

Il Verona è sempre schierato con il 4-3-3: il dubbio riguarda il tridente offensivo, dove Verde potrebbe ritrovare una maglia da titolare e farebbe scalare Cerci da finto centravanti, in alternativa l’ex Torino andrà regolarmente a destra con Bruno Petkovic prima punta. A sinistra dovrebbe giocare Ryder Matos, in vantaggio sul giovane sudcoreano Lee; a centrocampo il diciannovenne Danzi punta un’altra maglia tra Romulo e Calvano che agiranno come mezzali, in difesa si rivede Vukovic che affiancherà Antonio Caracciolo mentre Alex Ferrari e Fares dovrebbero giocare ancora come terzini. Squalificato Fofana nell’Udinese, dovrebbe tornare Jankto: il ceco si posizionerà come mezzala sinistra con Balic favorito su Barak dall’altra parte del campo, in mezzo giocherà Behrami con Widmer e Alì Adnan che saranno gli esterni - anche se Giuseppe Pezzella potrebbe essere mandato in campo dal primo minuto. Davanti ancora De Paul a supporto di Lasagna, questa almeno sembra essere la scelta di Tudor; non cambia la difesa con Bizzarri a occupare la porta e Danilo a comandare la linea a tre, completata da Stryger Larsen e Samir che - come Hallfredsson, Heurtaux e il già citato Matos - è un ex della partita.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ nettamente favorita l’Udinese, perchè la classifica parla chiaro e perchè le motivazioni fanno la differenza: dunque il segno 2 che identifica il successo dei friulani vale 1,55 contro il 6,00 che accompagna il successo del Verona (segno 1). Sempre l’agenzia di scommesse Snai ci dice che in caso di pareggio il vostro guadagno sulla partita del Bentegodi sarebbe di 4,25 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto.

