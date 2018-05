Video/ Benevento Genoa (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 37^ giornata)

13 maggio 2018 Michela Colombo

Video Benevento Genoa (LAPRESSE)

Non è mancato il successo casalingo per il Benevento nella 37^ giornata della Serie A: gli stregoni ieri hanno battuto il Genoa per 1-0 nella penultima giornata del primo campionato italiano. Per i giallorossi la retrocessione è già matematica, ma la squadra di De Zerbi si è voluta togliere qualche sfizio: a decidere la sfida al Vigorito, la rete di Diabate occorsa al 87’ con assist di Brignola. Nulla da fare per i grifoni, che comunque rimane al centro della classifica della Serie A, ora con 41 punti. Dando ora però uno sguardo alle statistiche fissate al termine del match della 37^ giornata del campionato, vediamo che per il Benevento il possesso palla registrato è stato del 57%: sono stati 14 i tiri totali e 3 quello verso lo specchio, con 6 corner, 8 punizioni e 5 parate. Per il Genoa invece i numeri parlano di 43% di possesso palla, 13 tiri di cui 5 effettuati in porta: aggiungiamo 18 punizioni, 3 calci d’angolo e 2 parate.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match tra Benevento e Genoa, è toccato al tecnico giallorosso De Zerbi presentarsi ai microfoni di Sky Sport ai quali ha affermato: “Abbiamo vissuto una giornata fantastica: ricevere questa manifestazione d'affetto e di stima nonostante la retrocessione ci ha dato i brividi. Volevamo dare una piccola ma dignitosa soddisfazione ai nostri tifosi all'ultima in casa. Squadra? Questa è una squadra che non ha solo qualità tecniche, ma anche umane. Non sono frasi retoriche, parlo della realtà. Senza quelle non riesci a raggiungere certi risultati”. Da parte del Genoa ecco invece le parole di Ballardini, tecnico dei grifoni: “Il primo tempo non è stato bello, mentre nel secondo tempo abbiamo assistito a una partita divertente, con una cornice di pubblico fantastica. Un tifo sportivo e vicino alla squadra, che ha applaudito Rossi quando è entrato. Bella atmosfera, una giornata piacevole. Abbiamo avuto otto palle gol, non sono poche. Abbiamo fatto un campionato straordinario, da tre partite siamo sereni e questo ci porta a non avere la stessa fame e attenzione delle domeniche precedenti. Il Genoa del secondo tempo mi è piaciuto molto”.

