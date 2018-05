Video/ Brescia Empoli (0-2): highlights e gol della partita (Serie B 41^ giornata)

Video Brescia Empoli (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita, valida nella 41^ giornata della Serie B. Caputo e Donnarumma decidono la sfida al Rigamonti.

L'Empoli festeggia ancora la promozione in Serie A, lo fa sul campo del Brescia che adesso sprofonda nell'incubo retrocessione. I toscani si impongono nella trasferta del Rigamonti, aggiungendo altre tre punti alla propria classifica. Una vittoria che permette alla squadra guidata da Andreazzoli di salire a quota 82, mentre gli uomini di Pulga restano a 47 e dovranno regolare i conti salvezza all'ultima giornata. La cronaca della partita racconta grandi emozioni soprattutto nel secondo tempo. L'Empoli passa in vantaggio con un gol messo a segno da Caputo, il quale infila in rete sfruttando l'indecisione di Minelli. La compagine lombarda reagisce e si rende pericolosa con uno dei suoi uomini migliori, vale a dire l'airone Caracciolo. L'Empoli si salva con un sempre attento Terracciano e la chiude nel finale con Donnarumma, che firma il bis con una girata di sinistro. Il Brescia cade davanti al suo pubblico.

IL TABELLINO BRESCIA-EMPOLI 0-2

Marcatori: 16' st. Caputo, 44' st. Donnarumma BRESCIA (4-3-2-1): Minelli; Coppolaro, Somma, Gastaldello, Longhi (38' st. Curcio); Ndoj, Tonali, Bisoli; Spalek (18' st. Torregrossa), Furlan (35' pt. Dall'Oglio); Caracciolo A disp. Pelagotti, Lancini, Embalo, Okwonkwo, Rivas, Martinelli All. Pulga EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual (37' st. Veseli); Bennacer, Castagnetti, Krunic; Traore (41' st. Zajc); Piu (21' st. Donnarumma), Caputo A disp. Giacomel, Gabriel, Brighi, Polvani, Lollo, Ninkovic, Imperiale All. Andreazzoli Arbitro: Signor Di Martino di Teramo Note: Recupero: 4' pt., 7' st.; Ammoniti: Castagnetti (E), Terracciano (E).

