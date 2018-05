Video/ Carpi Cittadella (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 41^ giornata)

Video Carpi Cittadella (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 41^ giornata della Serie B. Melchiorri pareggia i conti per i falconi nel primo tempo.

Carpi Cittadella, finita con un pareggio per 1-1, non è stata di certo una gara priva di emozioni. Nel primo quarto d'ora un colpo di testa di Strizzolo ed una iniziatva di Garritano animano la partita. Veneti avanti al ventunesimo con Schenetti, bravissimo a trafiggere da pochi passi Serraiocco. Il Carpi prova a pareggiare i conti, ma la squadra avversaria chiude bene gli spazi. Per l'uno a uno bisogna quindi attendere il quarantunesimo, quando Melchiorri, tutto solo, insacca alle spalle del portiere granata, siglando la sua settimana marcatura stagionale. Biancorossi ancora pericolosi al quarantatreesimo con una conclusione a giro di Jelenic. Secondo tempo che vede partire meglio il Cittadella, i quali sciupano al sessantacinquesimo un potenziale coontropiede. Le energie cominciano a scarseggiare, le occasioni latitano. Bisogna aspettare l'ottantottesimo per un altro squillo su calcio piazzato di Chiaretti che non va a buon fine.

IL TABELLINO

Carpi Cittadella 1-1 (primo tempo 1-1) Marcatori: 21' Schenetti (Cit); 42' Melchiorri (Car) Carpi (3-5-1-1): Serraiocco; Poli, Brosco, Ligi; Pachonik (73' Concas), Jelenic, Saric (66' Mbakogu), Garritano, Pasciuti; Sabbione; Melchiorri (90+3' Verna). All. Calabro. Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Varnier, Adorni, Benedetti (51' Pelagatti); Settembrini, Pasa, Bartolomei; Schenetti (75' Chiaretti); Kouame, Strizzolo (77' Arrighini). All. Venturato. Arbitro: Piscopo di Imperia Ammoniti: 16' Pasciuti (Car); 52' Settembrini (Cit), 60' Pelagatti (Cit); 68' Varnier (Cit).

