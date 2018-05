Video/ Cremonese Venezia (5-1): highlights e gol della partita (Serie AB 41^ giornata)

Video Cremonese Venezia (risultato finale 5-1): highlights e gol della partita, valida nella 41^ giornata della Serie B. Clamoroso successo allo Zini per i granata.

Video Cremonese Venezia (LaPresse)

Cremonese Venezia è terminata con un clamoroso 5-1 in favore dei padroni di casa. A Cremona parte meglio la squadra di casa, che passa grazie ad un'autorete di Modolo al secondo minuto, il quale devia nella propria porta la conclusione di Canini. Grigiorossi molto energici, Venezia pericoloso al ventesimo con Ujkani che si oppone al tiro di Litteri. Sulla respnta va in gol Bruscagin ma il direttore di gara ferma tutto per offside. La Cremonese protesta in maniera feroce al quarantaquattresimo quando l'arbitro assegno un rigore al Venezia per un tocco di mano di Claiton. Litteri pareggia i conti per i lagunari, ma nella ripresa la Cremonese si vendica con un penalty a proprio favore, trasformato da Piccolo. All'ottantesimo la squadra di casa allunga il passo con una magia di Pesce dai trenta metri. Nel recupero i grigiorossi arrotondano il punteggio: prima con Arini, poi con Macek allo scadere. 5-1 che vale la salvezza per la Cremonese.

IL TABELLINO

Cremonese-Venezia 5-1 Marcatori: 2' aut. Modolo (C), 45'+1 Litteri (V) su rig., 50' Piccolo (C) su rig., 81' Pesce (C), 90'+4 Arini (C), 90'+6 Macek (C) Cremonese: Ujkani; Canini, Claiton, Marconi (45' Garcia Tena), Renzetti; Arini, Pesce, Croce; Piccolo (64' Macek), Brighenti, Perrulli (77' Gomez). Venezia: Audero; Bruscagin, Cernuto (56' Geijo), Modolo, Domizzi, Garofalo; Suciu (63' Fabiano), Stulac, Falzerano; Marsura, Litteri (77' Zigoni). Note: ammoniti Bruscagin, Pesce, Arini, Ujkani. Arbitro: sig. Riccardo Pinzani della sezione di Empoli.

