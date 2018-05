Video/ Entella Frosinone (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 41^ giornata)

Video Entella Frosinone (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 41^ giornata della Serie B. Canarini avanti con la rete di Dionisi al 45'.

13 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Entella Frosinone (LaPresse)

Allo Stadio comunale di Chiavari il Frosinone supera in trasfera la Virtus Entella per 1 a 0. Nel primo tempo sono gli ospiti ciociari ad avere in mano le redini dell'incontro mettendo i padroni di casa in affanno, costretti pure a rimpiazzare per infortunio Nizzetto con Crimi al 31'. La formazione di mister Longo fallisce un calcio di rigore, concesso per fallo di Troiano su Dionisi, al 35' proprio con lo stesso attaccante, la cui conclusione viene parata dall'estremo difensore Paroni. Ci pensa comunque proprio Dionisi a realizzare la rete del vantaggio decisivo nel recupero del primo tempo, sfruttando al meglio il lancio di Ariaudo al 45'+1'. Nel corso del secondo tempo pure i Canarini devono effettuare una sostituzione forzata richiamando in panchina Ariaudo e solamente nel finale i liguri sfiorano il possibile pareggio. I 3 punti conquistati permettono al Frosinone di confermarsi definitivamente in seconda posizione, complice il pareggio del Palermo col Cesena, toccando quota 71 mentre la Virtus Entella, rimasta ferma a 41 punti, dovrà sperare in un risultato favorevole del Novara per evitare la retrocessione immediata.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro di Serie B emerge come, nonostante l'inferiorità nel numero dei passaggi guardando al 294 contro 437, il Frosinone abbia meritato il successo in trasferta. I ciociari sono stati infatti molto abili e cinici nel creare e proporsi in zona offensiva a giudicare dal 17 a 11 nel computo delle conclusioni totali, delle quali 5 a 1 nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Entella è stata la squadra più fallosa visto il 17 a 13 nei falli e l'arbitro Nasca, della sezione di Bari, ha estratto il cartellino giallo 6 volte ammonendo rispettivamente La Mantia e De Luca da un lato, Ariaudo, Gori, Dionisi e Krajnc dall'altro.

