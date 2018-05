Video/ Foggia Salernitana (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 41^ giornata)

Video Foggia Salernitana (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 41^ giornata della Serie B. Satanelli avanti allo Zaccheria con la rete di Mazzeo.

13 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Foggia Salernitana (LaPresse)

Allo Stadio Pino Zaccheria il Foggia supera per 1 a 0 la Salernitana nella 41^ giornata di Serie B. Nel primo tempo i rossoneri partono bene e riescono a passare in vantaggio al 29' con Mazzeo, perfettamente assistito dal suo compagno Deli. Al 31' i granata rispondono con la traversa colpita da Rosina tramite la deviazione di un difensore avversario e, nel secondo tempo, sono sempre i padroni di casa a sfiorare il raddoppio con Floriano al 53'. Mister Stroppa perde tuttavia il suo capitano Agnelli per infortunio al 63' ed i suoi giocatori si difendono dagli assalti dei campani con Bocalon e Di Roberto nel finale e chiudendo in avanti con Kragl. I 3 punti conquistati portano il Foggia a quota 57 mentre la Salernitana rimane ferma a 51 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la Salernitana avrebbe forse meritato di raggiungere almeno il pareggio. I pugliesi si distinguono infatti per numero di passaggi, 463 contro 381, ma i campani spiccano in quanto a contrasti, 17 a 10, cross fatti, 18 a 17, e conclusioni, 13 a 12 delle quali 2 destinate nello specchio della porta a firma Floriano. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, parità nel computo dei falli, 10 per ciascuna squadra, e l'arbitro Saia, della sezione di Ragusa, ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Agnelli da un lato, Gaeta e Monaco dall'altro.

