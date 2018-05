Video/ Parma Bari (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 41^ giornata)

Video Parma Bari (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 41^ giornata di Serie B. Gagliolo decide la sfida al 59' tra le mura del Tardini.

13 maggio 2018 Federico Giuliani

Video Parma Bari (LaPresse)

Parma-Bari termina con il risultato di 1-0 in favore dei ducali per effetto del gol siglato da Gagliolo al 59’. Al 2’ proprio Gagliolo lancia in profondità Ceravolo, ma quest’ultimo viene fermato in posizione irregolare. Al 5’ il Bari, fin qui piuttosto timido, prova a farsi vedere in contropiede ma Sierralta è bravo a chiudere la trama avversaria. Al 6’ ecco la prima occasione di giornata: Ciciretti spara da lontano, Micai respinge ma Ceravolo non sfrutta a dovere il tap-in. Al 18’ il Bari crea la sua prima chance degna di nota: Balkovec calcia da fuori trovando una provvidenziale deviazione di Gazzola. Crescono gli ospiti, che al 21’ tornano a bussare dalle parti di Frattali, questa volta con un tentativo di Nené terminato fuori di non molto. Al 25’ il Parma torna a carburare con una girata di Gagliolo che sfiora il palo. Al 29’ doppia chance per il neo entrato Floro Flores, prima fermato da Frattali, poi impreciso in un colpo di testa dagli sviluppi da corner. Al 31’ i ducali si fanno notare con un bell’inserimento a fari spenti di Barillà, che raccoglie il suggerimento di Di Gaudio senza però trovare lo specchio della porta. Al 36’ è però il Bari a sfiorare il vantaggio al termine di un bel contropiede: Sabelli spara a bota sicura ma Frattali effettua una parata miracolosa che salva il parziale.

CRONACA SECONDO TEMPO

Nella ripresa, al 49’, i locali si rendono pericolosissimo: Ceravolo, pronto a calciare a colpo sicuro, viene fermato splendidamente da un intervento prodigioso di Empereur. Intorno all’ora di gioco i padroni di casa si rendono pericolosi con un tiro di Di Gaudio parato miracolosamente da Micai, che poco dopo deve arrendersi allo stesso Gagliolo. Il centrocampista raccoglie un traversone proveniente dalla destra e batte il portiere avversario con un perfetto colpo di testa. Al 64’ Ciceretti sfiora il raddoppio con un diagonale impreciso. Il Bari si fa rivedere al 70’, quando Brienza non approfitta di un errore di Scavone. Nel finale esplodono gli animi con gli ospiti che restano in dieci a causa dell’espulsione diretta rimediata da Empereur. Il difensore stende Ceravolo lanciato a rete ed, essendo ultimo uomo, viene cacciato dal direttore dal signor Di Paolo. Eppure poco prima i pugliesi avevano sfiorato il pareggio con una traversa colpita da Henderson. All’87’ ancora Bari pericoloso con Floro Flores. Gli ospiti colpiscono un nuovo legno al 91’, nel primo dei sei minuti di recupero: a cogliere il palo questa volta è Nenè. In extremis ci provano ancora lo stesso Nenè e Improta, ma alla fine il Parma può esultare per i tre pesantissimi punti guadagnati.

