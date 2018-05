Video/ Perugia Novara (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 41^ giornata)

Video Perugia Novara (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 41^ giornata della Serie B. Moscati trova il pareggio per gli azzurri.

13 maggio 2018 Federico Giuliani

Video Perugia Novara (LaPresse)

Perugia-Novara termina con il risultato di 1-1: al vantaggio di Volta ha risposto nella ripresa il pareggio di Moscati. Pronti, via. Il Perugia si rende pericolosissimo dopo appena quattro giri di orologio. Diamanti ha lo spazio per calciare e non si fa pregare. L’ex Fiorentina e Livorno lascia partire un mancino da fuori, che non inquadra lo specchio della porta di pochissimo. Al 5’ il Novara risponde con un tentativo piuttosto velleitario di Puscas: nulla di fatto per Leali. Al 7’ ancora padroni di casa pericolosi: Moscati se ne va sull’esterno e mette in mezzo un traversone al bacio per il colpo di testa di Seck terminato sul fondo di non molto. Al 9’ arriva la nuova risposta ospite con una sventola di Ronaldo che sorvola la traversa. Al 12’ Sansone impensierisce Leali con una punizione scagliata da distanza siderale. Al 14’ Perugia a un passo dal vantaggio al termine di un rapido contropiede non capitalizzato a dovere da Di Carmine. Al 20’ ancora Novara pericoloso con il solito Sansone, che non inquadra il bersaglio grosso da buona posizione. Al 12’ Montipò dice no a un piazzato di Diamanti, ma il portiere dei piemontesi deve arrendersi a Volta un minuto più tardi. Dagli sviluppi di un corner il difensore del Grifone è il più lesto di tutti a spingere in rete la sfera al termine di un’azione ben continuata dai locali. Il Perugia naviga sulle ali dell’entusiasmo e sfiora il raddoppio al 24’: Di Carmine manda in tilt Colombatto e apparecchia per Pajac, che colpisce un palo clamoroso. Reazione ospite affida al solito, scatenato, Sansone, troppo isolato. Al 37’ Montipò anticipa di Di Carmine lanciato a rete, mentre al 41’ è Leali a farsi trovare pronto su una punizione insidiosa battuta da Ronaldo. Al 45’ altra parata dell’estremo difensore dei locali su Sansone.

CRONACA SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Novara sfiora il pareggio con una conclusione di Orlandi su sponda di Puscas: pallone fuori di pochissimo. Al 65’ pareggiano gli ospiti: il centrocampista degli ospiti raccoglie un suggerimento di Seck, ben attivato da Sciaudone, e batte Leali con un diagonale chirurgico. Al 67’ Sansone ci prova per l’ennesima volta con un sinistro che viene respinto in qualche modo dal portiere avversario, bravo anche sulla ribattuta di Moscati. Al 75’ c’è spazio per un’occasione capitata a Puscas, mentre quattro minuto più tardi è Colombatto che fa venire i brividi a Montipò. Nel finale di match Di Carmine sfiora il 2-1 con un destro che termina sul fondo. All’89’ sono gli ospiti a tentare il colpaccio con Puscas, ma anche in questo caso non c’è la precisione. Al 93’, nell’ultimo dei 3’ di recupero, il Perugia va a un passo dal sorpasso: Pajac viene bloccato da una splendida parata di Montipò.

