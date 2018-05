Video/ Pescara Ascoli (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 41^ giornata)

Video Pescara Ascoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, valida nella 41^ giornata della Serie B. Bianchi decide il match all'Adriatico con la rete al 18'.

13 maggio 2018 Federico Giuliani

Video Pescara Ascoli (LaPresse)

Pescara-Ascoli termina con il risultato di 0-1 in favore degli ospiti per effetto del gol realizzato al 18’ da Bianchi. Pronti, via. Al 5’ il Pescara va vicino al gol: Capone pesca Brugman, che calcia da buona posizione trovando soltanto l’esterno della rete. Al 18’, dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, Clemenza lascia partire un lancio perfetto per il colpo di testa di Bianchi, che sovrasta Crescenzi e batte Fiorillo. I marchigiani giocano sulle ali dell’entusiasmo e sfiorano il raddoppio poco dopo con Monachello, fermato dal portiere avversario. Al 26’ il Pescara resta in dieci uomini per l’espulsione diretta di Coda, punito dal signor Aureliano per un intervento pericolosissimo a gamba tesa. L’Ascoli, approfittando della superiorità numerica, spinge con maggiore insistenza e al 35’ sfiora il raddoppio: Baldini serve Clemenza, che tenta il tiro sul secondo palo trovando l’attenta risposta di Fiorillo.

CRONACA SECONDO TEMPO

Nella ripresa, al 47’, il Pescara va a un passo dal pareggio: Machin lascia partire un destro che sbatte sulla traversa ad Agazzi battuto. Al 52’ risponde l’Ascoli con un tentativo di Rosseti, fermato da Fiorillo. Nonostante la superiorità numerica, i locali danno la sensazione di poter tornare in partita. Al 57’ Rosseti si divora letteralmente il pari: l’attaccante dell’Ascoli raccoglie una deviazione di Fiorillo su tentativo di Clemenza, ma a porta vuota sbaglia clamorosamente il bersaglio. Al 64’ Pescara pericoloso con Machin, ben fermato da Agazzi. Al 65’ doppia chance per i marchigiani con Buzzegoli: strepitoso Fiorillo in entrambe le circostanze. Al 73’ Brugman accarezza l’1-1 con un siluro da fuori mentre un minuto più tardi Baldini spreca il raddoppio ospite colpendo il palo. Nel finale i marchigiani colpiscono un altro legno, sempre con Baldini che si divora il 2-0 che avrebbe potuto chiudere il match in anticipo. Il neo entrato controlla in area e scarica una conclusione che si stampa sulla traversa a Fiorillo fuori causa. All’89’ ancora Ascoli pericoloso, questa volta con Addae: bravo il portiere dei locali a metterci una pezza.

