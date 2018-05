Video/ Pro Vercelli Ternana (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 41^ giornata)

Video Pro Vercelli Ternana (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 41^ giornata della Serie B. Umbri sicuri della retrocessione in Serie C.

13 maggio 2018 Michela Colombo

Video Pro Vercelli Ternana (LaPresse)

Lo scontro diretto al fondo della classifica della Serie B tra Pro Vercelli e Ternana, valido nella 41^ giornata del campionato ha visto il bel successo della squadra piemontese, con il risultato di 2-1. A firmare la vittoria biancoscudata sono state le reti di Vives e Germano, con il primo infallibile dal dischetto: Carretta ha provato ad arginare al 77’ ma l’impresa umbra non è alfine arrivata. Dando un occhio ai numeri segnati al triplice fischio finale vediamo che la Pro Vercelli ha messo a bilancio 5 tiri di cui solo 2 sono stati indirizzati in porta: aggiungiamo 18 punizioni, 5 calci d’angolo e 2 parate. Per la Ternana le statistiche ci parlano di 9 tiri, di cui 3 in porta, 16 punizioni, 4 corner e 313 passaggi totali.

LE DICHIARAZIONI

Nel primo banco di prova sulla panchina della Pro Vercelli, Grieco ha poi dichiarato al termine del match: “Per quanto riguarda la prestazione sono contento, i ragazzi mi hanno seguito e hanno dato tutto, certo è una giornata triste. A me piace lavorare con i giovani, a dicembre facendo due chiacchiere la società aveva optato per una strada diversa. Ormai che sono entrato nel mondo degli adulti, spero di poter rimanere anche in C nel caso in cui ci sarà la possibilità.”. Per la Ternana ormai condannata alla retrocessione in serie C nella prossima stagione ha preso parola il tecnico De Canio, che a Mepradio ha affermato: “Come avevo detto nelle scorse settimane non ho avuto mai l'idea e il pensiero che i ragazzi fossero ormai sazi. Mi sembrava che ci fossero i presupposti per avere un spinta importante dopo il derby. Inconsciamente abbiamo abbassato un pò il livello di agonismo in campo. La brutta partita col Pescara ci ha tolto le forze”.

