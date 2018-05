Brasile, convocati per il Mondiale 2018 / C'è Neymar, Alex Sandro è fuori, sì a D.Costa, Miranda e Alisson

14 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Brasile, convocati per il Mondiale 2018 - La Presse

Sono tre gli ''italiani'' convocati da Tite nel Brasile per il Mondiale 2018. Tra questi c'è il portiere Alisson Becker protagonista di una stagione straordinaria con la maglia della Roma, riuscita anche grazie alle sue parate ad arrivare sorprendentemente in semifinale di Champions League. In difesa invece troveremo il centrale dell'Inter Joao Miranda, che al fianco di Milan Skriniar ha giocato una stagione davvero di altissimo livello. Davanti invece c'è la sorpresa della Serie A, quel Douglas Costa in grado di vincere al primo anno con la Juventus Scudetto e Coppa Italia andando a segno anche nella finale di quest'ultima e da molti considerato il giocatore più decisivo del nostro campionato. Tre giocatori che potrebbero cambiare il passo alla nazionale verdeoro, per cercare di tornare a vincere il Mondiale dopo l'umiliazione di quattro anni fa con un pesantissimo 7-1 contro la Germania poi cambione.

NEYMAR SÌ, ALEX SANDRO NO

Il commissario tecnico del Brasile Tite ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale che si giocherà in Russia tra un mese. Tra le sorprese c'è la convocazione di Neymar Jr del Paris Saint German e non perché non si sia meritato di essere nel gruppo, ma perché infortunato e operato da poco al piede ma convocato già per l'amichevole contro la Croazia del 3 giugno. Non ci sarà invece un po' a sorpresa Alex Sandro della Juventus che paga una stagione molto al di sotto delle attese. Sulla corsia sinistra sono stati preferiti il titolarissimo Marcelo del Real Madrid e il redivivo Filipe Luis dell'Atletico Madrid entrambi pronti a giocare una finale europea con i rispettivi club in Champions ed Europa League. Non ci sarà ovviamente Dani Alves, il capitano, che di recente ha accusato un brutto infortunio al ginocchio e che per ovvi motivi non è convocabile.

Ecco la lista completa dei convocati: PORTIERI: Alisson (Roma), Ederson (Man. City), Cassio (Corinthians). DIFENSORI: Thiago Silva (Psg), Miranda (Inter), Marquinhos (Psg), Geromel (Gremio), Marcelo (Real Madrid), Danilo (Man. City), Filipe Luis (Atl. Madrid), Fagner (Corinthians). CENTROCAMPISTI: Casemiro (Real Madrid), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho (Barcellona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Fernandinho (Man. City), Willian (Chelsea), Coutinho (Barcellona). ATTACCANTI: Neymar (Psg), Gabriel Jesus (Man. City), Firmino (Liverpool), Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar Donetsk).

