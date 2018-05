Gigi Buffon si ritira/ Giovedì la conferenza stampa per l'annuncio: il comunicato ufficiale della Juventus

Gigi Buffon si ritira, giovedì la conferenza stampa per l'annuncio: il comunicato ufficiale della Juventus. Alle 11.30 il capitano parlerà all'Allianz Stadium e comunicherà la sua decisione.

14 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Gigi Buffon si ritira - La Presse

Il portiere bianconero terrà una conferenza stampa giovedì alle ore 11.30 in cui probabilmente dirà addio al calcio. E se Gianluigi Buffon volesse fare una sorpresa a tutti? Non è infatti da escludere che il numero uno decida di rinnovare per un altro anno anche se al momento rimane un'ipotesi molto difficile. I tifosi bianconeri però non leggendo nell'annuncio ufficiale la comunicazione dell'addio sognano di vedere il loro capitano continuare per magari giocarsi il sogno di una Champions League mai alzata in carriera. La sensazione è che però arriveranno numerose indiscrezioni attorno a questa conferenza stampa, ma non ci saranno parole ufficiali di Gigi Buffon che ha deciso appunto di crearsi uno spazio a campionato ormai vinto per dire la sua e raccontare il suo futuro. Staremo a vedere quale sarà la sua decisione, con il pubblico che spinge per fargli cambiare idea.

GIOVEDÌ CONFERENZA STAMPA ALLE 11.30

Gianluigi Buffon terrà una conferenza stampa giovedì 17 maggio alle ore 11.30 all'Allianz Stadium. L'annuncio ufficiale l'ha riportato sul suo sito la Juventus, senza sottolineare poi cosa avrebbe detto il suo capitano. La sensazione è che Gigi Buffon sia pronto a dire basta col calcio e abbia deciso di riunire i giornalisti per salutare e appendere i guanti al chiodo. Al momento non ci sono sicurezze su questo anche se durante l'anno più volte il capitano della nazionale azzurra e dei bianconeri ha fatto capire che la sua decisione era indirizzata verso un nuovo ruolo, magari da dirigente. Sicuramente l'annuncio ufficiale da parte della Juventus ha fatto capire come ci sia la volontà di fare le cose per bene e si sia aspettata la matematica vittoria del settimo Scudetto consecutivo per evitare di porre l'attenzione sulla carriera di Buffon piuttosto su un obiettivo importante da conquistare.

