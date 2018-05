Internazionali d'Italia 2018/ Roma, streaming video e diretta tv: orario delle partite (tennis, oggi)

Diretta Internazionali d'Italia 2018: streaming video e tv, prende il via il torneo di tennis al Foro Italico, nello straordinario scenario di Roma. Si gioca sempre sulla terra rossa

14 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Internazionali d'Italia 2018 (Foto LaPresse)

Finalmente prendono il via gli Internazionali d’Italia 2018, alle ore 12:00 si aprono le danze sui vari campi: il grande tennis sbarca a Roma, nel fantastico scenario del Foro Italico che per storia ed estetica non ha forse eguali nel calendario annuale. Per di più questo torneo è un altro Master 1000 nel percorso Atp, mentre è un Premier V a livello femminile e dunque sempre un appuntamento importante; la tradizione qui è ampia, tante cose sono successe nel corso dei tanti anni in cui si è giocato e oggi entriamo in una settimana importante soprattutto per Rafa Nadal che punta subito a riprendersi la prima posizione mondiale che ha perso a Madrid, vivendo un’eliminazione ai quarti di finale per mano di Dominic Thiem. Non ci sarà Roger Federer, che come sappiamo ha deciso ancora una volta di saltare tutta la stagione sulla terra rossa; saranno però presenti tanti italiani, e dunque l’interesse per questo torneo si alza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO DI ROMA

Gli Internazionali d’Italia 2018 è in diretta tv sui canali del satellite, almeno per quanto riguarda il torneo maschile: appuntamento su Sky Sport 1 e Sky Sport 2, con gli approfondimenti che arriveranno da studio e la possibilità di seguire le partite anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda il torneo femminile, il canale è SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando; disponibile per tutti anche il servizio di diretta streaming video, sul sito www.supertennis.tv, avendo a disposizione PC, tablet o smartphone. Ricordiamo che il sito ufficiale del torneo è www.madrid-open.com; troverete informazioni utili anche sulle pagine correlate messe a disposizione sui social network, in particolare facebook.com/mutuamadridopen e, su Twitter, @MutuaMadridOpen.

GLI ITALIANI

Finalmente l’Italia del tennis, che ha approcciato davvero male il 2018, ha l’occasione di riscattarsi: davanti al nostro pubblico, sempre caldissimo e partecipe, tanti rappresentanti proveranno a fare il colpo. Sarà questo l’ultimo viaggio di Francesca Schiavone e Roberta Vinci, che hanno ricevuto una giusta wild card per entrare subito nel main draw; la Leonessa se la vede con una Dominika Cibulkova che torna a giocare dopo una pausa per infortunio, e dunque potrebbe essere favorita per il passaggio del turno. Abbiamo speranze anche per quanto riguarda Sara Errani, che qui ha giocato la finale nel 2014 dovendo però alzare bandiera bianca di fronte a Serena Williams (anche per un problema fisico), e per la ventiduenne Camilla Rosatello, cuneense che però al secondo turno potrebbe trovarsi già di fronte Sloane Stephens. Nel tabellone maschile è chiamato a rispondere a un periodo difficile Fabio Fognini, subito eliminato a Madrid e Montecarlo e a caccia di riscatto; peccato che il sanremese abbia pescato un primo turno contro Gael Monfils e poi debba giocare eventualmente contro Dominic Thiem, percorso certamente poco agevole per lui. Avremo poi Andreas Seppi e Marco Cecchinato, così come Lorenzo Sonego che è già al secondo turno (straordinaria qualificazione su Adrian Mannarino, in rimonta) e Marco Berrettini: per il palermitano, che a fine aprile ha vinto a Budapest il primo titolo Atp della carriera, esordio poco morbido contro lo specialista del rosso Pablo Cuevas, reduce dagli ottavi giocati a Madrid con eliminazione per mano di John Isner (tre tie break).

GLI ASSENTI

Detto di Roger Federer (lo svizzero non ha mai vinto gli Internazionali d'Italia, nel suo percorso figurano quattro finali perse), ancora una volta mancherà Andy Murray che a questo punto tiene banco con il suo ritorno sulle scene: lo scozzese un anno fa era numero 1 Atp e a Roma era stato battuto da Fognini, aveva onorato l’impegno casalingo di Wimbledon ma poi aveva dovuto alzare bandiera bianca, da allora non lo vediamo sul circuito e ci sono tanti dubbi sulla sua effettiva competitività. Mancherà anche Serena Williams: l’americana era iscritta, ma come già accaduto a Madrid ha dato forfait pochi giorni prima. Tornare dalla maternità non è semplice: la ex numero 1 ci ha provato, ma ha scoperto che giocare senza essere davvero al top della condizione può non essere semplice e nemmeno divertente, e per il livello che lei aveva raggiunto è inaccettabile essere sulle scene tanto per onorare la presenza. Peccato: la Williams qui ha vinto quattro volte, tre delle quali tra il 2013 e il 2016, e sarebbe stata sicuramente una grande protagonista di un torneo che anche senza due leggendari giocatori sarà appassionante ed entusiasmante.

© Riproduzione Riservata.