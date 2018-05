Juventus, Chiellini contro Napoli: “Hanno esultato presto, zitti”/ Video, Pinsoglio: coro sfottò e dito medio

14 maggio 2018 Silvana Palazzo

Juventus, Chiellini contro Napoli

La festa della Juventus per il settimo scudetto di fila non è come le altre. Lo dimostrano le parole di Giorgio Chiellini, che dopo la partita con la Roma si è tolto un “sassolone” dalle scarpe. Nel mirino del difensore bianconero finisce il Napoli, e quello di Chiellini è un tackle fortissimo: «Siamo duri a morire, ci danno dei vecchi e dei brutti ma ogni anno siamo sempre noi a esultare e questa è la cosa più bella: quest'anno dobbiamo godercela abbiamo fatto qualcosa di incredibile». C'è anche un po' di amarezza: «Con tutto il rispetto non ci rendiamo conto e non ci viene neanche dato merito di quello che abbiamo fatto», ha dichiarato a Premium Sport. E ringrazia «chi ci ha stimolato, ogni anno c'è qualcuno che ci tira il collo e ci dà motivo di festeggiare», perché «stiamo scrivendo pagine di storia irripetibili nel breve termine. Per molto tempo nessuno farà quello che abbiamo fatto noi». Non mancano i riferimenti alle esultanze napoletane dopo la vittoria nello scontro diretto: «Sono convinto che tutte le persone che hanno esultato toppo presto, parlando a vanvera hanno sbagliato persone, perché se cìè una cosa che non devi toccare alla Juve è l'orgoglio». La Juventus ferita ha quindi trovato le energie per dare risposte importanti sul campo: «Tutti i discorsi sulla VAR, sulle finali e sul bel gioco ci danno forza. E adesso noi siamo qui a festeggiare e altre persone sono a casa più tristi di noi». Clicca qui per il video dell'intervista.

JUVENTUS, CHIELLINI E PINSOGLIO CONTRO IL NAPOLI

Giorgio Chiellini all'attacco. Abituato a difendere con la Juventus, il centrale ieri sera si è lanciato in un'offensiva contro chi «ha mancato di rispetto» alla sua squadra. «Ora tante persone che hanno parlato a vanvera devono stare in silenzio e capire che i più forti siamo ancora noi. Sembra quasi dovuto e scontato e che non meritassimo ma se poi gli altri pareggiano le partite e noi le vinciamo un motivo c'è», ha dichiarato a Premium Sport. Il riferimento è ai media e agli addetti ai lavori, a partire da Lorenzo Insigne e quella battuta sulle finali perse dalla Juventus. «Ci sono state tante frasi fuori posto quest'anno e ora devono solo guardare noi festeggiare, l'hanno visto spesso e quest'anno lo faranno ancora. Nella vita ci vuole rispetto e quando poi si manca di rispetto si pagano le conseguenze. Hanno parlato troppo e festeggiato troppo presto. Noi le finali le perdiamo perché le giochiamo, tante squadre invece decidono di uscire ai sedicesimi o agli ottavi. Questa è la differenza, quando si parla troppo presto bisogna chiedere scusa». I tifosi del Napoli si sono infuriati però per il gesto di Carlo Pinsoglio, terzo portiere bianconero che si è preso la scena con un coro sfottò. «Come cantano i napoletani?», chiede ai compagni in pullman. E fa partire «Un giorno all'improvviso» si conclude con «Io tifo la Juventus», scatenando le urla di gioia dei compagni e di Gonzalo Higuain, che quel coro lo conosce bene. In un'altra diretta Instagram ha poi mostrato il dito medio, attirandosi le critiche dei tifosi napoletani.

