Juventus, Marotta: "Lo scudetto più difficile"/ Su Allegri: "Credo che resterà qui. Donnarumma e Perin..."

Juventus, Marotta: "Lo scudetto più difficile", la gioia dell'amministratore delegato bianconero dopo il settimo titolo consecutivo. Le sue parole su Allegri, Donnarumma e Perin

Beppe Marotta

Grande entusiasmo in casa Juventus per la vittoria del settimo scudetto consecutivo. Tra i protagonisti assoluti del cammino vincente della Vecchia Signora c'è l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, deus ex machina societario. Intervistato da Radio Uno, il dirigente bianconero ha parlato della scelta di Massimiliano Allegri risalente a quattro anni fa e del futuro del tecnico livornese: “In macchina eravamo io, Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri: ci hanno accolti centinaia di tifosi arrabbiati, lanciandoci addirittura le uova. Noi abbiamo incassato, eravamo consci della scelta fatta. L’allenatore deve essere molto bravo a gestire la rosa, la sua grande capacità è quella di preparare le gare nel modo migliore e gestendo l’utilizzo dei calciatori. Il suo futuro? Al di là dell’aspetto contrattuale, è una cosa relativa alla volontà delle parti. Il rapporto con lui ha fin qui funzionato, avremo un confronto la prossima settimana per valutare il futuro: da parte nostra c’è ottimismo, dipenderà dal suo stato d’animo e dalle sue valutazioni”

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LE PAROLE DI MAROTTA

Continua Beppe Marotta, parlando di mercato e di Mattia Perin: "Preziosi è un ottimo presidente, scaltro e abile: ha creato competitiva tra noi e altre squadre come il Napoli che vogliono un portiere ottimo. Noi non ci siamo addentrati minimamente nella trattativa, il nostro obiettivo è quello di avere due portieri di ottimo livello”. Poi una riflessione su Gigio Donnarumma: “Non credo, noi abbiamo scelto Szczesny, è lui il titolare della Juventus del futuro. Donnarumma in questo momento non ci interessa”. Sulla situazione attaccanti: Abbiamo calciatori come Dybala e Bernardeschi che non hanno ancora 26 anni e che resteranno di sicuro. Pjaca? Ha subito un brutto infortunio e lo abbiamo dato in prestito allo Schalke 04, ora è rientrato nei ranghi a tutti gli effetti e valuteremo il da farsi”. Tutto da scrivere il futuro di Mario Mandzukic: “Siamo contenti ma bisogna valutare cosa c’è nella sua testa: bisogna capire se hanno stimoli, io credo di sì”. Infine, un commento sul futuro di capitan Gigi Buffon: “Posso parlare del presente e del recente passato: è un autentico campione e un campione è tale quando lascia qualcosa di memorabile quando va via da un club. Lui lascia grandi valori alla Juventus sia dal punto di vista calcistico che umano. Incontrerà il presidente Agnelli nei prossimi giorni per decidere il suo futuro”.

