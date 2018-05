Juventus, Nedved / "Siamo degli animali. Le polemiche ci hanno portato allo Scudetto"

Juventus, Nedved: il vicepresidente bianconero parla del settimo Scudetto consecutivo e delle polemiche che hanno portato la squadra a reagire e a trovare la voglia di vincere ancora.

14 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato a Radio 24 il giorno dopo della vittoria del settimo Scudetto consecutivo. Questi ha spiegato: "Massimiliano Allegri e i giocatori sono stati protagonisti di questo settimo Scudetto. Quest'anno è stato difficilissimo perché le motivazioni erano più che altro per la Champions League. Noi però lavoriamo giorno dopo giorno per arrivare a questi risultati, la Juventus è una leggenda, una cosa quasi disumana. Questi ragazzi hanno fatto qualcosa di fantastico". Pavel Nedved ha voluto commentare anche le polemiche che hanno condito le ultime settimane: "Le polemiche degli altri che ci volevano minare ci hanno dato la carica. Quest'anno vincere lo Scudetto non è stato facile. Il Napoli è stato bravissimo e ci ha dato stimoli per fare meglio. Allo STadium si sentiva che non c'era la giusta carica dopo sei Scudetti e poi passando il tempo grazie al duello con il Napoli è cresciuta la nostra voglia di dimostrare che eravamo i più forti".

UN PROTAGONISTA SILENZIOSO

Pavel Nedved è sempre nei cuori della Juventus e in pochi anni ha scalato le gerarchie arrivando a diventare vice presidente alle spalle proprio di Andrea Agnelli. L'ex calciatore ceco incarnalo stile Juventus, dimostrando ad ogni sua uscita di non essere mai banale e in grado di mettere d'accordo tutti i tifosi. Un ragazzo che è simbolo di sportività e grande intelligenza nelle gestione anche dei commenti e dopo le galoppate sulla corsia sinistra in poco tempo è diventato un dirigente coi fiocchi, sempre bravo a rappresentare i colori dei sette volte Campioni d'Italia e riuscendo a dare anche una mano nella scoperta dei calciatori a Beppe Marotta e Fabio Paratici. Dopo lo Scudetto vinto per la settima volta consecutiva il dirigente ha voluto esprimere ancora una volta la sua opinione, etichettando i suoi calciatori come dei veri e propri ''animali'' spiegando la forza che arriva soprattutto dalla voglia di scendere in campo con determinazione e grande attenzione.

