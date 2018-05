Juventus campione d'Italia 2018/ Le pagelle dello scudetto: Douglas Costa MVP, Higuain decisivo

Juventus campione d'Italia 2018: le pagelle del settimo scudetto consecutivo con i voti a tutti i protagonisti. L'esterno brasiliano al suo primo anno si prende la palma del migliore

14 maggio 2018 - agg. 14 maggio 2018, 11.19 Claudio Franceschini

La Juventus è campione d'Italia per il 2017-2018 (dal Twitter @juventusfc)

Da #hy5tory a #le6end e infine #my7h: gli hashtag della Juventus campione d'Italia iniziano a diventare tanti. Settimo scudetto consecutivo per i bianconeri, che continuano a riscrivere il libro dei record: è bastato un pareggio senza gol sul campo della Roma per festeggiare con una giornata di anticipo e archiviare un duello fantastico contro un Napoli sensazionale, avversario che ha contribuito come meglio non avrebbe potuto a mantenere aperta la lotta fino all'ultimo o quasi. Ecco dunque le pagelle a tutti i protagonisti dello scudetto 2017-2018 della Juventus.

(1) GIANLUIGI BUFFON (20 presenze) - La macchia sulla stagione c’è ed è purtroppo indelebile: le dichiarazioni di Madrid sono nero su bianco e ci consegnano l’immagine di un giocatore che, umano anche lui, ha sentito il peso emotivo di un addio dopo una carriera pazzesca. Ha gestito bene la staffetta con Szczesny, altro segno dell’addio imminente, ma la carta d’identità e gli acciacchi gli hanno presentato il conto: qualche errorino l’ha lasciato per strada ed è apparso più vulnerabile che in passato. Tuttavia, arriva a 40 anni ancora vincendo: onore al merito, siamo certi che tra qualche mese ne sentiremo già la mancanza. VOTO 6,5

(23) WOJCIECH SZCZESNY (17 presenze) - La parata su Schick è l’immagine del suo campionato: forse ha giocato anche più di quanto ci si potesse aspettare, di fatto la sua titolarità bianconera è iniziata con largo anticipo. Salvo scossoni, l’anno prossimo sarà il primo portiere del post-Buffon: tra Van Der Sar e lui passano 18 anni e una leggende nel mezzo, non esattamente bruscolini. Deve migliorare in certi aspetti tecnici, ma che fosse affidabile lo aveva dimostrato tra Londra e Roma: fino a ieri era qualcosa in più di una riserva di lusso, trovarsi a fare il titolare della Juventus di oggi potrebbe non essere immediato. Nel frattempo, promosso con piena sufficienza. VOTO 6,5 (26)

STEPHAN LICHTSTEINER (26 presenze) - Lascia dopo 7 anni, uno dei senatori che hanno vissuto tutta la striscia tricolore. Anche lui ha accusato il peso dell’ultimo anno: quando De Sciglio era a disposizione, spesso il treno svizzero conosceva la panchina e nel finale gli è stato preferito Cuadrado. Ha giocato stagioni decisamente migliori, ma dedizione e impegno non sono mancati nemmeno stavolta: sono mancati gol - ne ha sempre garantito qualcuno - sarà anche banale dirlo ma la Juventus adesso dovrà darsi da fare per trovare un sostituto all’altezza e forse è questo il suo lascito migliore alla causa bianconera. VOTO 6

(2) MATTIA DE SCIGLIO (12 presenze - 1 gol) - Stagione difficile da decifrare: tanti, troppi infortuni che pongono un’ombra anche sul futuro. Inizio shock con l’errore costato la Supercoppa; poi un rendimento in ascesa, il primo gol in carriera e una maglia da terzino destro che si era preso di forza, contando anche sulla fiducia di Allegri che per primo lo ha voluto a Vinovo. A quel punto si è fatto male di nuovo; non la prima volta che capita negli anni, e dunque ancora adesso non lo si può considerare il laterale basso del futuro juventino. Sia come sia, quando c’è stato ha dimostrato di poter stare in questa squadra. VOTO 6 (21)

BENEDIKT HOWEDES (3 presenze) - Ha anche trovato il tempo di segnare un gol, ma la sua stagione resta ingiudicabile: sempre ai box, l’esordio contro il Crotone era stato decisamente promettente ma lì il tedesco arrivato last minute si è nuovamente bloccato. Allegri ha dato l’impressione di volergli ritagliare un ruolo da jolly, provandolo come centrale in una difesa a tre o da terzino destro; i numeri dicono che non verrà riscattato ma questo è un problema che verrà lasciato alla dirigenza. Intanto, come ha ricordato qualche giorno fa, vince il primo scudetto della carriera e sicuramente lo sente come suo. VOTO S.V. (15)

ANDREA BARZAGLI (24 presenze) - Ha compiuto 37 anni alla vigilia della finale di Coppa Italia: inossidabile e inaffondabile, continuerà ancora per provare a entrare ancor più nella leggenda. Economicamente parlando, resta il più grande affare dell’era Marotta-Paratici: pagato meno di mezzo milione, è diventato una colonna portante della difesa dei sette scudetti. Quest’anno certamente ha garantito meno compattezza e ha palesato limiti legati strettamente all’età; pure, è stato ancora una volta il talismano di Allegri che nelle partite di cartello lo ha sempre preferito a Rugani. Senso della posizione devastante, di certo però l’anno prossimo non si potrà pensare di farne un titolare. VOTO 6 (4)

MEHDI BENATIA (20 presenze - 2 gol) - Se parliamo di aspetti difensivi, il Benatia di oggi non ha nulla da invidiare al Bonucci dei sei scudetti precedenti. Purtroppo il marocchino, decisivo nella finale di Coppa Italia, ha avuto la malcapitata idea di commettere due errori da matita rossa nei momenti determinanti: Higuain e il Napoli gli hanno permesso di non pagare dazio per essersi perso Koulibaly al 90’ dello scontro diretto, ma lo svarione del Bernabeu resterà impresso nella memoria. Tralasciando qualche parola di troppo fuori dal campo, è stato un trascinatore: perfetto al fianco di Chiellini, pericoloso sulle palle inattive nelle aree avversarie, rispetto all’anno scorso è cresciuto nel rendimento fino a essere un leader del reparto e di tutta la squadra. VOTO 7,5

(24) DANIELE RUGANI (21 presenze - 1 gol) - I numeri dicono che ha giocato tanto (se non altro quanto Benatia e Barzagli), ma è soprattutto grazie a un inizio di stagione in cui Allegri gli ha dato fiducia: dopo, il lucchese è tornato a essere riserva di lusso lasciando ad altri i grandi palcoscenici. A questo punto pare evidente che il suo allenatore non lo consideri ancora prontissimo; certo lui ha dimostrato di poter essere quel centrale di impostazione per ripartire dopo Bonucci, ma deve scrollarsi di dosso qualche ruggine. I tifosi, Chiellini permettendo, sognano la grande coppia con Caldara: potenzialmente possono durare 10 anni, Rugani però dovrà dimostrare di poter essere un leader anche senza un grande veterano al suo fianco, ed è forse questa la sua grande sfida per il futuro prossimo. VOTO 6

(3) GIORGIO CHIELLINI (26 presenze) - La prima stagione senza il fidato Bonucci al fianco si è risolta in un trionfo: la fragilità fisica purtroppo resta evidente, ma Chiellini ha risposto presente alla chiamata resasi impellente in estate, ovvero quella che gli chiedeva di diventare ancor più determinante vista la partenza del viterbese per Milanello. Detto fatto: non sarà mai un centrale alla Nesta, testa alta e uscite eleganti, ma pochi attaccanti vorrebbero trovarselo di fronte in una partita decisiva. In Inghilterra hanno celebrato il suo intervento a Wembley contro il Tottenham, il suo urlo sparato in faccia a Buffon nell’occasione rappresenta la migliore immagine di sè: un guerriero che non molla mai e ormai una guida per tutti, come ha dimostrato “allenando” insieme ad Allegri, da bordo campo, gli ultimi minuti della gara-scudetto contro l’Inter. VOTO 7,5

(12) ALEX SANDRO (25 presenze - 4 gol) - Spiace dirlo, ma è una delle note dolenti della stagione bianconera o comunque una delle meno luminose: è migliorato ancora come numero di gol, ma in generale Alex Sandro è parso svogliato, svagato e mai davvero devastante come nelle prime due stagioni. Peccato, perchè avrebbe tutto per essere uno dei migliori terzini al mondo; è invece indicativo il fatto che nelle partite importanti, quelle che contavano per portare a casa i trofei, Allegri gli abbia costantemente preferito Asamoah che non ha certo la sua esplosività e la sua corsa ma ha sempre garantito il compito. Il futuro è un rebus: probabilmente esplorerà quella Premier League che avrebbe già voluto esplorare l’anno scorso, la Juventus dovrà sostituirlo a dovere in ogni caso. VOTO 5,5 (22)

KWADWO ASAMOAH (19 presenze) - Vedi sopra: quanto la palla scottava - per esempio in finale di Coppa Italia - in campo ci è andato il ghanese. Uno dei reduci dell’era Conte, Asamoah da tempo sembra in procinto di partire e dovrebbe lasciare a breve; anche quando il suo passaggio al Galatasaray sembrava fatto ha però garantito affidabilità e senso del dovere. Molto meno devastante rispetto agli anni di Udine o al periodo del tecnico salentino, ha però imparato a essere più ordinato pur senza strafare. Non potrà mai essere un terzino di spinta e che sappia arrivare costantemente sul fondo, ma nella gestione dei momenti ha avuto pochi eguali nella rosa ed è per questo che alla lunga ha avuto tnato spazio. VOTO 6 (6)

SAMI KHEDIRA (26 presenze - 9 gol) - Spesso criticato, talvolta in difficoltà fisica, in certi frangenti anche uomo in meno; alla fine della storia si leggono però i 9 gol, record in singolo campionato con possibilità di arrivare in doppia cifra all’ultima giornata. Uno dei centrocampisti più prolifici della Serie A; terzo scudetto consecutivo ancora da protagonista, anche se più degli anni scorsi ha pagato dazio alla condizione precaria. Eppure Allegri lo ha sempre voluto in campo; ha trovato la prima tripletta in carriera (a Udine), l’emblema della sua stagione e della sua importanza risiede nella partita contro il Milan. Camminava per il campo senza meta e costrutto ma il suo allenatore lo ha lasciato in campo, preferendo togliere Pjanic; quattro minuti dopo Khedira ha firmato l’assist per il 2-1 di Cuadrado, nel finale ha segnato il 3-1. E’ campione del mondo da protagonista: non per caso, e l’ha dimostrato ancora. VOTO 8

(8) CLAUDIO MARCHISIO (14 presenze) - L’immagine di Buffon che gli lascia la Coppa Italia ci ha fatto probabilmente capire che siamo ai saluti: Marchisio è stato il simbolo della Juventus degli ultimi anni. Cresciuto nel vivaio, affermatosi in Serie B, diventato campione e centrocampista tra i più completi in Europa. Con Conte incursore e realizzatore, con Allegri gestore - per necessità - davanti alla difesa, il Principino ha onorato la maglia ma purtroppo dopo il grave infortunio non è più stato lui; è un pezzo di storia bianconera che anche in una stagione complicatissima, nella quale ha visto il campo con il contagocce, ha fatto il suo come leadership nello spogliatoio, non si è mai lamentato e ha provato a fare la differenza nei pochi minuti che il suo allenatore gli ha concesso. VOTO 6

(5) MIRALEM PJANIC (30 presenze - 4 gol) - Nel progetto bianconero sarebbe dovuto essere il trequartista designato; dietro le punte non ha funzionato, come mezzala ha girato poco, alla fine Allegri lo ha piazzato costantemente da playmaker basso. E’ cresciuto esponenzialmente, diventando quel riferimento centrale capace di dispensare calma e qualità. Non sarà mai un regista fatto e finito, ma i miglioramenti anche in fase di interdizione fanno lievitare il giudizio su di lui: ha giocato partite di alto livello accettando di stare più lontano dalla porta, curando maggiormente la fase difensiva. Potrebbe essere il giocatore accanto al quale costruire il centrocampo del futuro. VOTO 7,5

(30) RODRIGO BENTANCUR (19 presenze) - Pronti via, titolare a Barcellona e partitone contro la Fiorentina. Tirando di qua e di là, ha avuto spazi importanti e ha fatto capire perchè la Juventus ha puntato su di lui: le qualità per essere un punto di riferimento nel settore nevralgico ci sono tutte, la personalità non è sicuramente mancata e nei prossimi anni, se confermerà la crescita, potrà diventare un punto fermo. Deve limare qualche svolazzo fine a se stesso, maturare in concretezza e badare maggiormente al sodo; la sua prima stagione in Serie A tuttavia lo vede ampiamente promosso, con la possibilità di essere ancora più centrale nel progetto che verrà. VOTO 6,5

(14) BLAISE MATUIDI (32 presenze - 3 gol) - Ha chiuso in debito di ossigeno, ma è sostanzialmente il centrocampista che la Juventus cercava: quello che corre per il campo, recupera palloni, fa il lavoro sporco e non disdegna qualche incursione nell’area avversaria. Ci ha messo un po’ ad emergere; appena Allegri gli ha dato piena fiducia è sbocciato, e del resto lo avevamo già visto all’opera con Psg e nazionale francese. Non avrà i piedi e la falcata del connazionale Pogba, ma è stato solidissimo quando c’è stato bisogno di alzare la fisicità; come detto ha sofferto nell’ultima parte di stagione e per questo il voto non è più alto, ma per lungo tempo ha rappresentato la voglia bianconera di lottare su ogni pallone e in ogni partita. VOTO 7

(27) STEFANO STURARO (11 presenze) - Rendimento sostanzialmente ingiudicabile: ha giocato titolare appena sei partite, per il resto spezzoni nei finali. Conscio del ruolo di gregario, ha dato fiato ai compagni di reparto quando c’è stato bisogno, portando in dote corsa e fiato. Anche lui merita lo scudetto, che è il quarto personale; certo il suo volto non sarà sulla copertina dell’impresa ma il suo nome entra a pieno titolo nel settimo tricolore consecutivo, una squadra vincente ha bisogno anche di chi possa portare il proprio mattone anche solo per pochi minuti e in questo Sturaro ha sempre fatto il suo, senza mai lamentarsi per i pochi minuti concessi. VOTO S.V.

(7) JUAN CUADRADO (21 presenze - 4 gol) - E’ uno dei volti principali dello scudetto: le ultime partite le ha giocate da terzino destro, tornando al ruolo di origine. L’uomo dei gol pesanti: quello importantissimo contro il Milan, quello per battere il Benevento in una partita complicata, l’autorete di Skriniar da lui causata nella sfida che di fatto ha consegnato il titolo ai bianconeri. Conte lo avrebbe voluto nell’estate dell’addio, con Allegri è diventato importante e duttile; magari non è sempre concentrato e del tutto dentro la partita, ma nei momenti che contavano davvero il colombiano ha risposto presente come il collega di fascia brasiliano, di cui parleremo. VOTO 8 (33)

FEDERICO BERNARDESCHI (22 presenze - 4 gol) - La sua avventura alla Juventus era cominciata con l’ipotesi del numero 10: è stato lui a dire di no, consapevole di doverselo meritare sul campo. Non è stato tra i protagonisti più scintillanti, però ha portato il suo contributo: ha pagato anche dazio alla sfortuna, perchè nel momento in cui stava ingranando si è infortunato ed è stato fuori a lungo. Restano i quattro gol: uno bellissimo contro la Spal, uno su punizione proprio nella “sua” Firenze e uno decisivo per vincere a Cagliari. Non è un caso che sia stato uno dei migliori nello 0-0 dell’Olimpico; l’anno prossimo il suo ruolo potrebbe essere più centrale. VOTO 6,5

(10) PAULO DYBALA (32 presenze - 22 gol) - I 22 gol rappresentano il suo massimo in Serie A; chiaramente uno degli uomini copertina, anche se il suo rendimento è stato oggetto di controversie. Partito alla grande, ha segnato una sola volta nelle ultime sei giornate; probabilmente a offuscare il giudizio contribuisce una Champions League non all’altezza e chiusa con l’espulsione contro il Real Madrid, però non va dimenticato che ha stappato la partita contro il Milan e, soprattutto, all’ultimo secondo si è inventato la vittoria esterna sulla Lazio che, a conti fatti, è valsa un’ampia fetta di scudetto. Resta ora da capire se potrà diventare un leader fatto e finito anche e soprattutto in Europa, più che altro se resterà per un’altra stagione. VOTO 8

(9) GONZALO HIGUAIN (34 presenze - 16 gol) - Ha ancora una partita per evitare che questa sia la stagione con meno gol da quando è in Italia; i numeri sono comunque relativi, il Pipita ancora una volta ha marchiato a fuoco gol pesantissimi. Ha chiuso con il fiatone come tutta la squadra: due gol nelle ultime 9 giocate. Però al San Paolo l’ha risolta lui, e nella partita scudetto contro l’Inter ha messo la testa all’ultimo secondo e realizzato la rete decisiva. Questo deve fare un finalizzatore: mettere dentro i palloni pesanti, e Higuain lo ha fatto - vedi anche la doppietta contro il Milan all’andata. Anche per lui vale il dubbio sulla conferma per il prossimo anno, al momento le certezze sono poche. VOTO 8,5

(17) MARIO MANDZUKIC (31 presenze - 5 gol) - Impegno e dedizione non sono mai mancati: ormai Mandzukic si è ritagliato il ruolo di esterno tattico a tutto campo, diventando uno dei giocatori più amati dal popolo bianconero. Ha segnato poco per essere un attaccante, e lo si ricorda più che altro per la doppietta al Bernabeu; l’esplosione di Douglas Costa e il 4-3-3 gli hanno tolto spazio, ma il croato senza mai lamentarsi ha combattuto per tutto l’anno garantendo un rendimento sempre sopra le righe, anche senza essere diretto protagonista nelle vittorie. Anche e soprattutto per questo i tifosi lo adorano, e sperano che la sua avventura con la maglia della Juventus non sia finita qui. VOTO 7

(11) DOUGLAS COSTA (30 presenze - 4 gol) - MVP dello scudetto per acclamazione popolare. L’alta valutazione estiva poteva essere un problema: non per lui, che ha impiegato un po’ di tempo a carburare ma quando ha preso ritmo è stato inarrestabile. Ha giocato talmente bene che i 4 gol diventano marginali: ci sono soprattutto i 12 assist (tre solo contro la Sampdoria) e le accelerazioni sulla fascia (meglio la sinistra, ma siamo ai dettagli) che hanno fatto venire gli incubi a parecchi terzini. Un ciclone, spesso e volentieri anche entrando dalla panchina per cambiare ritmo; per non farsi mancare nulla ha timbrato il cartellino anche nella finale di Coppa Italia. La Juventus riparte da lui, con la speranza che sia l’uomo giusto per mettere le mani sulla Champions League. VOTO 9

(ALL.) MASSIMILIANO ALLEGRI - Se vinci quattro scudetti consecutivi il tuo voto non può certo essere sufficiente e poco più; il mestiere dell’allenatore è complicato perchè è sempre complicato capire dove finiscano i tuoi meriti e dove inizino quelli dei giocatori. Non sempre è stato brillante nella gestione dei momenti: ad aprile stava per compromettere tutto tra Crotone e Napoli, e certamente anche lui ci ha messo del suo. Tuttavia alla fine siamo ancora qui a celebrare un double (il quarto consecutivo) e il nono trofeo in quattro anni di Juventus, gli stessi del primo quadriennio di Marcello Lippi che però - particolare non secondario - ci aveva infilato tre titoli internazionali con anche una finale di Champions League in più. E’ comunque nell’Olimpo degli allenatori bianconeri, degno di stare sul podio con il viareggino e Trapattoni. Resterà? Tutto porta a una risposta positiva, ma chissà… VOTO 7,5

© Riproduzione Riservata.