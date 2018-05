NAZIONALE, ROBERTO MANCINI HA FIRMATO/ E' il nuovo ct dell'Italia, domani alle 12 presentazione ufficiale

Ufficiale: Roberto Mancini nuovo CT della Nazionale. E' arrivata la firma sul contratto, guiderà l'Italia in panchina fino al 2020. Martedì conferenza stampa di presentazione

14 maggio 2018 Fabio Belli

Roberto Mancini nuovo CT della Nazionale (foto LaPresse)

E' ufficiale: sarà Roberto Mancini il nuovo Ct della Nazionale Italiana di calcio. Dopo aver risolto il contratto con i russi dello Zenit San Pietroburgo, Mancini si è legato con la FIGC fino al 2020, con l'obiettivo primario che è riportare l'Italia a disputare una grande competizione per club. Ma se tutto dovesse andar bene, sarà quasi automatico il rinnovo fino al 2022, per cercare il ritorno nei Mondiali dopo l'onta della mancata qualificazione a Russia 2018. Roberto Mancini sarà presentato ufficialmente come nuovo Ct dell'Italia nella giornata di martedì, alle ore 12 presso il Centro tecnico federale di Coverciano. Conferenza stampa per riuscire a definire le prime linee guida di quella che dovrà essere una gestione capace di rilanciare la Nazionale italiana.

LARGO AI GIOVANI

E' presto per capire se sarà rivoluzione tecnica, sicuramente Mancini in conferenza stampa riuscirà a chiarire le prime linee guida per le convocazioni, a partire dall'amichevole a fine maggio contro l'Arabia Saudita che segnerà il suo esordio in panchina. Sicuramente potranno tornare titolari Mario Balotelli e altri giocatori rimasti ai margini negli ultimi anni. Ma ci sarà sicuramente grande spazio per i giovani: a partire dagli atalantini Cristante e Spinazzola, ma anche per Caldara in difesa (già promesso dagli orobici alla Juventus) e poi Federico Chiesa della Fiorentina e Simone Verdi del Bologna, che saranno pezzi pregiati della prossima sessione di mercato, ma al di là delle possibili destinazioni, saranno da subito punti fermi della nuova Nazionale di Mancini.

QUASI VENT'ANNI DI CARRIERA

Roberto Mancini è arrivato a Roma per firmare il nuovo contratto che lo lega con la FIGC nella giornata di lunedì, atterrando all'aeroporto di Fiumicino alle ore 12.20. Il Commissario Fabbricini ha sottolineato come l'accordo sia stato trovato ufficialmente e ora per Mancini si apre una nuova pagina di una carriera da allenatore che si avvicina a grandi falcate ai 20 anni. Dopo gli inizi con la Fiorentina e due anni importanti, con una Coppa Italia vinta, con la Lazio, sono arrivati gli Scudetti alla guida dell'Inter, successivi allo scandalo Calciopoli. Poi, l'esperienza in Inghilterra, col titolo riportato al Manchester City dopo 44 anni. Il ritorno all'Inter è stato amaro, culminato con l'esonero estivo dell'anno scorso. Quindi l'esperienza in Russia prima di questa nuova avventura che dovrà ricostruire la Nazionale, dopo aver toccato il punto più basso in 60 anni della storia azzurra.

