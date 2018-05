Roberta Vinci annuncia il ritiro agli Internazionali di Tennis a Roma/ KO al primo turno: lacrime e ovazione

Roberta Vinci annuncia il ritiro agli Internazionali di Roma: dopo il KO al 1° turno con la Krunic, la 35enne tennista pugliese dà l'addio in un Foro Italico stracolmo tra lacrime e applausi

Roberta Vinci, durante un match (LaPresse)

Adesso è davvero finita e peccato che l’ultima avventura sia terminata anzitempo per mano della serba Aleksandra Krunic: come aveva annunciato in passato, Roberta Vinci dà l’addio al tennis giocato nella sempre suggestiva cornice del Foro Italico e davanti al pubblico degli Internazionali di Roma, accorso in massa sugli spalti del centrale per salutare l’ultima esibizione della 35enne tennista pugliese originaria di Taranto. Insomma, dopo ben 10 titoli conquistati nel circuito WTA e quel fiore all’occhiello della prestigiosa vittoria, ottenuta nel 2015 in semifinale agli US Open, ai danni di un mostro sacro quale Serena Williams, la Vinci ha deciso di appendere la racchetta al chiodo e l’unico rammarico è che l’ultima esibizione della beniamina di casa al Foro Italico sia durata lo spazio di soli tre set (2-6, 6-0, 6-3), prima di cedere il passo all’avversaria, 45esima in classifica mondiale. E, al termine della sfida, tutto il “Pietrangeli” ha tributato un lungo applauso che ha fatto il paio col boato che aveva accolto la tennista all’ingresso dell’impianto.

I MOTIVI DELL'ADDIO

“Confermo che mi ritiro, non ho alcun ripensamento”: poche parole ma chiare per ribadire una decisione presa alcuni mesi fa proprio per compiere il passo d’addio agli Internazionali di Roma 2018. Roberta Vinci però lascerà il tennis solamente a livello agonistico dato che il suo futuro sarà comunque nel circuito, ma solo in un’altra veste. “Non ci sono motivi particolari che mi hanno portata a questa decisione” ha spiegato, precisando che la volontà di abbandonare il tennis giocato è solamente frutto di una lunga riflessione interiore dopo aver cominciato ad accorgersi di una certa stanchezza prima mentale che fisica, dal momento che lo scorso febbraio ha spento 35 candeline. Adesso la campionessa pugliese si concederà un periodo di riposo ma, una volta metabolizzato “gli attimi dopo la mia sconfitta al Foro” aveva detto prima della gara, svelando che avrebbe voglia di dedicarsi ai più giovani e ai nuovi talenti, lavorando in particolar modo coi bambini.

LACRIME E RICORDI AL FORO ITALICO

E dopo la gara con la Krunic è cominciata la festa vera e propria al “Pietrangeli”, mentre intanto i profili social della manifestazione e anche del circuito WTA davano il giusto tributo a Roberta Vinci. Tra applausi, qualche lacrima della diretta interessata e il maxischermo dell’impianto che mandava in onda le immagini di alcuni successi ottenuti dalla tennista tarantina nel corso della sua lunga carriera. “Ho perso, ma sono felice” ha detto una Vinci molto emozionata, confermando di non riuscire a parlare e trovare le parole giuste. “Ringrazio tutti quanti, dallo staff alla Federazione al pubblico” ha proseguito, prima di concludere con una nota ironica (“Non ce la facevo più, ma ora sono in vacanza!”) e stringendo tra le braccia un mazzo di rose rosse (21 come i suoi anni di carriera) donatole, a nome della Federazione Italiana Tennis, dallo stesso presidente Binaghi.

We could spend hours writing what you have accomplished in your career, but it wouldn't be enough. All that we can say is this: THANK YOU FOR EVERYTHING! Rome - and the world - salute you, @roberta_vinci! ?? #ibi18 #tennis pic.twitter.com/W2XvCbKi7s — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 14, 2018

