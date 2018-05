TENNIS, ATP ROMA: AVANZANO FOGNINI, CECCHINATO E BERRETTINI/ Bene gli italiani agli Internazionali d'Italia

Atp Roma, avanzano Fognini, Cecchinato e Berrettini: bene gli italiani agli Internazionali d'Italia di Tennis al Foro Italico, nella prima giornata di gare. Cuevas subisce la rimonta

14 maggio 2018 Fabio Belli

Iniziato lo spettacolo del tennis al Foro Italico (foto LaPresse)

Grande prova dei tennisti azzurri nella prima giornata degli internazionali di Tennis a Roma. L'ATP Master 1000 al Foro Italia ha fatto registrare una prova maiuscola di Fognini, che è andato a vincere contro il francese Gael Monfils nel giro di appena 53 minuti, con un 6-3, 6-1 che ha letteralmente spazzato via il numero 41 del ranking mondiale. Per Fognini una grande prova, di qualità e carattere: se il tennista azzurro in questa avventura romana non sarà preda dei suoi proverbiali alti e bassi, potrebbe davvero ritagliarsi un ruolo da protagonista, considerando che contro Monfils è riuscito a mettere in mostra, almeno a tratti, del vero e proprio tennis spettacolo.

CECCHINATO RIMONTA CUEVAS

E' stata comunque una giornata importante per i colori italiani a Roma. Notevole anche la vittoria di Cecchinato in rimonta su Cuevas, con l'azzurro che dopo il 2-6 iniziale ha reagito vincendo 7-5 per poi vincere di slancio anche nel terzo set, completando la rimonta con un 6-4 in una partita che è stata senz'altro una delle più appassionanti in questa prima giornata per il pubblico romano, con 2 ore e 6 minuti di gioco complessivi. Semaforo verde anche per Berrettini, che con un 6-3, 7-6 ha battuto in due set il numero 56 del ranking mondiale, lo statunitense Frances Tiafoe. Va sottolineato come Berrettini si sia qualificato per il tabellone principale a Roma grazie a una wild card, ed occupi al momento la posizione numero 103 del ranking mondiale.

