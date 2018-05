Video/ Atalanta Milan (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 37^ giornata)

Video Atalanta Milan (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita di Serie A. In pieno recupero Andrea Masiello risponde all'ex Kessie, i rossoneri sono in Europa League

Video Atalanta Milan, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Ecco le statistiche della partita di Serie A giocata a Bergamo tra Atalanta e Milan, terminata con il risultato di 1-1 e che manda i rossoneri in Europa League, anche se la Dea all'ultima giornata potrebbe togliere loro la qualificazione diretta costringendoli ai preliminari per il secondo anno consecutivo. Dati che evidenziano la superiorità dei nerazzurri, che ai punti avrebbero forse meritato la vittoria. 24 le conclusioni degli uomini allenati da Gasperini contro i 5 tentativi dei rossoneri. Kessie e compagni trovano la porta in 2 occasioni, mentre i padroni di casa impensieriscono Donnarumma 5 volte. Possesso palla favorevole al Diavolo, che si impone con un 52%. Dea decisamente più aggressiva con 21 falli commessi ed 1 espulsione rimediata da Toloi per proteste. 1 rosso anche per Montolivo nella ripresa, nonostante il Milan sia stato meno falloso rispetto all'Atalanta. 4 le segnalazioni di fuorigioco (3 contro l'Atalanta e 1 contro il Diavolo) da parte dei guardalinee, 8 invece i calci d'angolo.

LE DICHIARAZIONI

Nel post partita il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini - che era in tribuna perchè squalificato - ha commentato l'esito della gara ai microfoni di Premium Sport: “C’è quest’ultima giornata che sarà decisiva per tutti i verdetti. Speravamo di arrivare al sesto posto battendo il Milan, fosse anche il settimo andrebbe bene lo stesso. Non era una partita facile oggi, la posta in palio era molto alta per tutte e due le squadre e anche per l’arbitro non era semplice. Il risultato non premia nessuna delle due. È stata una partita vibrante con il risultato più giusto”. Ecco invece il parere del mister rossonero, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport: “C'è grande differenza tra sesto e settimo posto, sicuramente è importante aver messo in un cassetto l'Europa League. Sarebbe più facile evitare i preliminari. Oggi non era facile fare una prestazione del genere, è stata la partita migliore della mia squadra".

ATALANTA MILAN, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

© Riproduzione Riservata.