Video/ Bologna Chievo (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 37^ giornata)

Video Bologna Chievo (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita di Serie A. I veneti vincono in rimonta, tre punti fondamentali sulla strada che porta alla salvezza.

14 maggio 2018 Fabio Belli

Video Bologna Chievo, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Il Chievo getta il cuore oltre l’ostacolo e per D’Anna arriva la seconda vittoria in due partite da quando ha sostituito Maran sulla panchina dei veronesi. Una delusione per il Bologna, fischiato dal pubblico del Dall’Ara ma sostanzialmente salvo, al massimo nella peggior combinazione possibile di risultati all’ultima giornata sarà la differenza reti a garantire i felsinei. Che pure si erano portati in vantaggio al 12’ con un calcio di rigore trasformato da Simone Verdi, assegnato per un fallo di mano di Hetemaj. Il Chievo cerca la reazione e ha una grande occasione con Castro, che prima trova un miracolo di Mirante, poi vede la sua ribattuta stamparsi sulla traversa. E’ Palacio però prima dell’intervallo ad andare vicino al raddoppio, il Chievo si salva grazie ad uno strepitoso recupero di Dainelli.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa però il Chievo dopo appena 2’ si porta avanti grazie ad un eurogol di Emanuele Giaccherini, che al volo manda il pallone a sbattere sulla traversa e poi in rete. L’inerzia della partita cambia, e il Chievo firma il sorpasso al quarto d’ora con il solito Roberto Inglese, bravo a beffare i due centrali felsinei e a battere Mirante. Vantaggio preziosissimo, e il Chievo lo difende dagli arrembaggi del Bologna che producono una sola grande occasione a 5’ della fine, con un palo colpito dal solito Verdi. Poi è festa per i clivensi che hanno il match point salvezza alla prossima in casa contro il Benevento già retrocesso, considerando la sconfitta della Spal e il pari del Crotone in questa penultima giornata: evidentemente il cambio in panchina ha fatto bene ad un Chievo parso comunque rivitalizzato nello spirito.

