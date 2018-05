Video/ Crotone Lazio (2-2): highlights e gol della partita (Serie A 37^ giornata)

Video Crotone Lazio (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Si complicano le cose per gli squali, i biancocelesti non sono ancora certi del quarto posto

14 maggio 2018 Fabio Belli

Video Crotone Lazio, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

La Lazio sciupa il match-ball Champions, il Crotone manca tre punti fondamentali per la salvezza. Il 2-2 che matura nella 37^ giornata di Serie A serve a poco a entrambe, ma è questo il verdetto allo stadio Ezio Scida di Crotone. I biancocelesti iniziano col piglio giusto la partita, e dopo una bordata di Milinkovic-Savic di poco fuori al 12’, arriva al 19’ il vantaggio. Percussione di Lulic sulla sinistra, pestone di Ceccherini in area sul bosniaco e calcio di rigore, che lo stesso capitano laziale trasforma. Il Crotone reagisce con veemenza, Simy prima sfiora il pali, poi lo trova al 29’ bruciando Radu e andando in gol con un gran colpo di testa su cross di Martella. Arriva la contro-reazione della Lazio, che al 39’ divora un gol con Caicedo, servito da Felipe Anderson ma capace di appoggiare il pallone tra le braccia di Cordaz.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa inizia e proprio Caicedo è sfortunato su un colpo di testa che va ad infrangersi sulla traversa. Il Crotone approfitta della buona sorte e si porta avanti con Ceccherini: cross su punizione di Barberis e gol di sinistro, con grave errore di Strakosha che non esce e resta nella terra di mezzo. Finale infuocato, De Vrij salva su Rodhen che colpisce a botta sicura, togliendo dalla linea un pallone che era già in rete. Poi si accende Felipe Anderson, al 39’ pallone nel mezzo spizzato da De Vrij e Milinkovic-Savic scaraventa in rete il 2-2. Nel finale proprio il serbo ha il pallone del sorpasso, ma il suo colpo di testa su gran cross di Caceres finisce d’un nulla a lato. Si deciderà tutto all’ultima giornata per le due formazioni, tra sogni di Champions e di salvezza.

© Riproduzione Riservata.