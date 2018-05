Video/ Fiorentina Cagliari (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 37^ giornata)

Video Fiorentina Cagliari (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita per la 37^ giornata del campionato di Serie A. Pavoletti lancia gli isolani, viola lontani dall'Europa

14 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Fiorentina Cagliari, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Allo Stadio Artemio Franchi il Cagliari supera in trasferta per 1 a 0 la Fiorentina nella 37^ giornata del campionato di Serie A. La partita viene decisa nel corso del primo tempo: entrambe le squadre partono forte e giocano a viso scoperto ma sono i rossoblu a portarsi in vantaggio al 37' grazie al colpo di testa di Pavoletti, su assist di Lykogiannis. I viola continuano a faticare in zona offensiva e, ad inizio secondo tempo, precisamente al 49', Farias coglie la traversa mancando il raddoppio. Nel finale i padroni di casa perdono la testa e Veretout, ammonito qualche istante prima, rimedia un cartellino rosso diretto nel recupero al 95' a causa di un brutto fallo volontario ai danni di Joao Pedro. I 3 punti conquistati permettono al Cagliari di salire a quota 36 e di respirare in chiave salvezza mentre la Fiorentina, rimasta ferma a 57 punti, rischia ora di non qualificarsi all'Europa League della prossima stagione.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro, nonostante il possesso palla favorevole ai toscani con il 55%, il Cagliari ha meritato di ottenere il successo finale essendosi distinto soprattutto in fase offensiva: 5 a 2 le occasioni da goal, delle quali 2 ciascuno per Pavoletti e Farias, e 12 a 9 nel conteggio delle conclusioni totali, addirittura 3 a 0 quelle nello specchio della porta, senza dimenticare la traversa colpita di testa sempre da Farias. Gli uomini di Pioli sono stati in grado di perdere meno palloni rispetto agli avversari, 22 a 25 con 6 di Chiesa, sebbene i giocatori di mister Lopez ne abbiano inoltre recuperati un numero maggiore, 24 a 19 con 6 di Padoin. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, parità nel computo dei falli commessi, 14 per parte, e l'arbitro Valeri, della sezione di Roma 2, oltre ad aver espulso Veretout tra i viola con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo 7 volte ammonendo rispettivamente Pezzella, Biraghi e Veretout da un lato, Barella, Pavoletti, Pisacane e Caligara dall'altro.

