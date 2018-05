Video/ Torino Spal (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 37^ giornata)

Video Torino Spal (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Grande Torino. I granata vincono in rimonta e dunque gli estensi devono ancora salvarsi

14 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Torino Spal, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Allo Stadio Olimpico il Torino supera in rimonta la Spal per 2 a 1 nella 37^ giornata del campionato di Serie A. Nel primo tempo i granata partono bene e vengono infatti colti di sopresa quando i biancazzurri trovano il vantaggio al 22' con Grassi, autore di una precisa botta da fuori area raccogliendo il suggerimento di Antenucci. Gli uomini di mister Mazzarri si vedono annullare una rete per fuorigioco a De Silvestri alla mezz'ora e nella ipresa spingono forte in cerca del pareggio, siglato da Belotti al 68', sfruttando l'assist di Berenguer. Lo stesso Belotti serve poi nel finale, precisamente all'88', il pallone per il tocco sotto porta di De Silvestri, anticipando brillantemente il diretto marcatore. I 3 punti conquistati permettono al Torino di salire a quota 51 mentre si complicano le cose in chiave salvezza per la Spal, rimasta ferma a 35 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Torino abbia meritato di raggiungere il successo a partire dal possesso palla favorevole con il 60%, supportato in palleggio da un minor numero di palle perse, 31 a 40 con 9 per Ljajic, avendone pure recuperate di più rispetto agli avversari, 14 a 12 con 4 per Cionek. In fase offensiva spicca la qualità dei piemontesi a fronte del 13 a 4 nelle occasioni da goal, 4 a firma Belotti, e del 16 a 6 nelle conclusioni, delle quali 11 a 4 nello specchio della porta, senza contare il legno scheggiato. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Torino è stata la squadra più fallosa visto il 17 a 14 nel computo dei falli commessi e l'arbitro Mariani, della sezione di Aprilia, ha estratto il cartellino giallo 7 volte ammonendo rispettivamente Rincon e Moretti da un lato, Schiavon, Luiz, Cionek, Kurtic e Salamon dall'altro.

