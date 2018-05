Video/ Verona Udinese (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 37^ giornata)

Video Verona Udinese (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Decide la rete di Barak nel primo tempo: i friulani sono ora molto vicini alla salvezza

Video Verona Udinese, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Poche emozioni e un gol che ha deciso di fatto un tipico match tardo primaverile del campionato italiano di Serie A (37^ giornata), con l’Udinese (alla ricerca della salvezza) che sbanca il terreno di gioco dell’Hellas Verona, oramai già retrocesso, grazie a un gol di Antonin Barak nel primo tempo: la gara tra la formazione di Fabio Pecchia e quella di Igor Tudor ha vissuto di emozioni e improvvise accelerazioni soprattutto nel primo tempo, per poi spegnersi nella ripresa. Dando una occhiata alle statistiche elaborate al termine dei 90 minuti si nota come il possesso palla sia stato nettamente a favore dei padroni di casa (58% contro il 42% degli ospiti), ma incapaci di concretizzarlo in vere occasioni da rete. Sostanziale parità invece per quanto riguarda i tiri totali effettuati (13 a 11 a favore dell’Udinese, di cui uno solo in porta per i gialloblu e 5 per i bianconeri), mentre nei corner conquistati predominano gli uomini di Tudor con 5 corner a 3. Infine, se le parate di Nicolas sono state 4 rispetto all’unica compiuta dal suo collega Bizzarri, i cartellini gialli sono stati comminati in modo equo, due per parte. Curioso invece il dato sui fuorigioco: nessun offside fischiato in tutto il corso del match, segno del fatto che vi sono state poche verticalizzazioni e c’è stata tanta attenzione (forse troppa) a non scoprirsi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara che ha sancito l’ennesima sconfitta stagionale e un triste commiato dal pubblico amico, Fabio Pecchia ha parlato della prestazione del suo Hellas Verona al cospetto di un Udinese più in palla e affamata di tre punti fondamentali per la salvezza: “Affrontare una partita del genere in questa situazione non è facile, ma comunque i ragazzi hanno dato il massimo eppure non è bastato” ha spiegato il tecnico gialloblu che, secondo le voci di mercato, sarebbe oramai al passo d’addio. “Di questa esperienza però mi resterà tantissimo: noi siamo stati in corsa per la salvezza fino a tre giornate dalla fine, poi dalla partita con la Spal ci siamo buttati giù” ha continuato Pecchia, aggiungendo che è un peccato terminare la stagione in questo modo. Il suo collega, Igor Tudor, è apparso molto soddisfatto invece in mixed zone per una vittoria che riporta il sereno in casa friulana ma che non garantisce ancora la matematica salvezza: il tecnico dell’Udinese, infatti, ha voluto fare i complimenti alla sua squadre per il ritorno al successo ma ha ricordato che “gli altri risultati non ci permettono di festeggiare”. L’allenatore croato ha infatti spiegato che il gruppo deve restare concentrato e fare gli ultimi, necessari punti, nel match finale col Bologna: “C’è un po’ di tutto nelle cause che hanno portato a questa situazione: bisogna restare innanzitutto in Serie A e poi ci siederemo intorno a un tavolo e capiremo quali sono i problemi che sono emersi in questa stagione” ha concluso, ricordando che le colpe in questi casi sono di tutti e non dei singoli.

© Riproduzione Riservata.