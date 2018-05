AlbinoLeffe Feralpisalò/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta AlbinoLeffe Feralpisalò, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Secondo turno dei playoff di Serie C, le due squadre tornano in campo

15 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta AlbinoLeffe Feralpisalò, playoff Serie C 2^ turno (Foto LaPresse)

AlbinoLeffe Feralpisalò, partita diretta dal signor Andrea Mei, è valida per il secondo turno dei playoff di Serie C 2017-2018: all’Atleti Azzurri d’Italia si gioca martedì 15 maggio alle ore 20:30. Si tratta per entrambe della seconda partita nella post season; siamo ancora all’interno del girone B e questo significa che si gioca in gara secca, senza l’eventualità dei tempi supplementari o dei calci di rigore. Se al 90’ il risultato fosse ancora di parità, ad accedere alla fase nazionale dei playoff sarebbe comunque l’AlbinoLeffe che si è piazzato meglio in classifica, e infatti ha la possibilità di giocare in casa questa partita dopo averlo fatto anche lo scorso venerdì.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

AlbinoLeffe Feralpisalò non verrà trasmessa in diretta tv, ma come sempre la partita potrà essere seguita da tutti gli appassionati in diretta streaming video: basterà infatti collegarsi alla piattaforma elevensports.it, che fornisce tutto il programma di campionato e Coppa Italia di Serie C. Il servizio, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, è disponibile abbonandosi al portale oppure di volta in volta acquistando il singolo evento.

I RISULTATI E PRONOSTICO

L’AlbinoLeffe ha scoperto ben presto quali siano i vantaggi di posizionarsi davanti in classifica: contro il Mestre è andato sul 2-0 nel primo tempo, i veneti al 90’ hanno pareggiato ma il risultato ha comunque qualificato i bergamaschi. I quali hanno chiuso il girone B in forte ascesa: tre vittorie consecutive e quattro nelle ultime cinque partite, a metà aprile la squadra era ancora fuori dai playoff ma incredibilmente con questa rimonta si è presa addirittura il quinto posto, cosa che adesso le permette di affrontare in casa una squadra pericolosa come l’AlbinoLeffe. Si tratta di un derby piuttosto sentito, e i Leoni del Garda arrivano a Bergamo sperando di fare il colpo; tuttavia dovranno necessariamente vincere per festeggiare la qualificazione. Andati sotto contro il Pordenone nel primo tempo, hanno rimontato nel giro di 24 minuti e trovato i tre gol della vittoria; tuttavia hanno vinto soltanto tre volte nelle ultime 11 partite del campionato, perdendo la possibilità di saltare non solo il primo turno ma anche l’intera fase “regionale” dei playoff, accedendo direttamente a quella nazionale. L’avvio comunque è stato positivo, ora l’asticella si alza.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE FERALPISALO’

L’AlbinoLeffe viene schierato da Massimiliano Alvini con il 3-4-1-2: da valutare le condizioni di Gavazzi, pronto eventualmente Davide Mondonico che si posizionerebbe al centro della difesa con Solerio e Zaffagnini, mentre in porta giocherà Coser. A centrocampo Gonzi e Gelli agiscono in qualità di esterni, con Di Ceglie e Sbaffo che invece formano la cerniera centrale e in fase di impostazione saranno aiutati da Giorgione, che si posiziona tra le linee con il compito di supportare anche i due attaccanti, che senza troppi dubbi dovrebbero essere Colombi e Kouko (favoriti entrambi su Antonio Montella). La Feralpisalò si dispone con il solito 3-5-2: davanti a Livieri la linea composta da Tantardini, Paolo Marchi e Ranellucci, i due esterni dovranno fare tutta la corsia e saranno Vitofrancesco e Parodi, che saranno aiutati da Magnino e Staiti posizionati sulle mezzali. Raffaello si occuperà di distribuire il gioco, nel reparto avanzato Mattia Marchi è reduce dalla doppietta di venerdì e al suo fianco giocherà naturalmente Guerra, capocannoniere del girone B.

QUOTE E PRONOSTICO

AlbinoLeffe favorito dai bookmaker per questa partita; analizzando le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci accorgiamo infatti che la quota posta sul segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,30 contro il 3,15 che accompagna invece il segno 2, da giocare nell’eventualità di una vittoria della Feralpisalò. Il pareggio come già detto darebbe la qualificazione ai bergamaschi, e in vostro caso il vostro guadagno sul segno X sarebbe di 3,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

