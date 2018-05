Andres Iniesta, crolla tribuna durante intervista al capitano del Barcellona/ Video, 18 feriti lievi

Andres Iniesta, crolla tribuna durante intervista al capitano del Barcellona: video, 18 feriti lievi sul campo Satalia dopo che è crollata una gradinata in legno alta un metro e mezzo

Gradinata crolla durante l'intervista ad Iniesta - Youtube

Attimi di panico e di paura quest’oggi a Barcellona, dove è crollata una tribuna presso il campo del Satalia. Sulla gradinata, evidentemente disposta in maniera tutt’altro che impeccabile, vi erano diciotto persone, presenti per assistere alla registrazione di un’intervista televisiva ad Andres Iniesta, nell’ambito del programma Chester. La gradinata in legno era alta circa un metro e mezzo, e sugli “spalti” era stato posizionato il pubblico del programma, quasi tutto di fede blaugrana visto l’ospite presente. Diciotto i feriti dopo il crollo, compresi anche due minori, ma fortunatamente tutti lievi, con solo qualche contusione. Sei di essi sono stati portati per maggiori accertamenti presso i vari ospedali della città catalana, mentre altri feriti sono stati medicati sul posto. La polizia catalana nel contempo ha aperto un’inchiesta per risalire ai colpevoli, se eventualmente ce ne siano. Clicca qui per il video del crollo

L’ADDIO ALLA NAZIONALE

Iniesta ha esternato la propria vicinanza su Twitter alle persone coinvolte augurando loro di riprendersi il prima possibile, e mandando un grande abbraccio a tutti. Nel frattempo l’Illusionista ha parlato anche all’emittente radiofonica Onda Cero, annunciando un altro addio oltre a quello al Barcellona, ovvero, alla Roja. Il capitano dei catalani ha infatti fatto sapere che: «Se non succede nulla di strano, questo Mondiale sarà l'ultimo per me con la nazionale spagnola». A questo punto resta solo da capire dove giocherà Iniesta l’anno prossimo, e secondo le indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un club asiatico, o cinese o giapponese.

