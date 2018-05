Classifica Giro d’Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (10^ tappa, oggi)

Classifica Giro d'Italia 2018: alla vigilia della 10^ tappa la maglia rosa è ancora di Simon Yates. Nelle altre graduatorie occhio a Chaves, Viviani e Carapaz.

15 maggio 2018 Michela Colombo

Simon Yates in maglia rosa (LaPresse)

Siamo in procinto di dare la parola a un’altra settimana del Giro d’Italia 2018: alla vigilia però della 10^ tappa tocca ora vedere da vicino che sta succedendo nella classifica generale della corsa? La risposta è pronta: è Simon Yates, che già leader prima della nona frazione, è riuscito a difendere la posizione di leader anche domenica scorsa. Per l’alfiere della Mitchelton ecco che il crono generale sale a 37 ore, 37’ e 15”. Alle sue spalle però vediamo il nuovo nome di Esteban Chaves, che ha scalzato quindi Tom Domoulin: per il compagno di squadra di Yates il distacco è impegnativo ma non impossibile, visto che sono solo 32”. A podio proprio il vincitore uscente del Giro d’Italia ovvero Tom Dumoulin a 38”: nella top dove spazio a Pinot a 45 secondi e a Domenico Pozzovivo, primo italiano nella classifica, con 57” dal leader Yates. Nella top ten della classifica generale ecco poi il ciclista della Movistar Carapaz a un minuto e 20” con George Bennett settimo a 1’ e 33”: ottavo posto per Rohan Dennis e nono per Bilbao Lopez, fermi entrambi a 2’05”. A chiudere la lista il canadese della Ef Education First Michael Woods, che sorpassa quindi Froome, fermo ora alla 11^ piazza a con il tempo di 2’27”.

LE ALTRE GRADUATORIE

Dettao della maglia rosa saldamente sulle spalle di Simon Yates, vediamo che cosa sta succedendo nelle altre graduatorie del Giro d'Italia 2018 alla vigilia della 10^ tappa. Tra le classifiche più prestigiose occhi puntati su quella dedicata ai giovani, che consegna al proprio leader la maglia bianca. ecco quindi che rimane in testa il ciclista della Movistar Richard Carapaz, con il crono generale di 37h38’35”. Alle spalle dell’ecuadoriano spazio a posto per Miguel Angel Lopez e Ben O’Connor, rispettivamente fermi a 1’14” e 1’16”. Per quanto riguarda la maglia ciclamino, per la classifica a punti, vediamo bene che in prima posizione resiste l’azzurro Elia Viviani. Il capitano della Quick Step Floors vanta ora 178 punti e un distacco di 78 lunghezze su Sam Bennett: a podio anche Sacha Modulo con 73 punti finora conquistati. Da non dimenticare poi la classifica del Giro d’Italia 2018 riservata agli scalatori: in maglia blu al via della 10^ frazione ci sarà ancora Esteban Chavez che in realtà eredita la maglia dal compagno di squadra Yates (che deve vestire quella rosa). Per il colombiano i punti in graduatoria sono 47: a podio anche Pinot con 36 punti finora conquistati.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Simon Yates (Gbr) in 37h37'15"

2 Esteban Cahves (Col) +32"

3 Tom Dumoulin (Ned) +38"

4 Thibaut Pinot (Fra) +45"

5 Domenico Pozzovivo (Ita) +57"

6 Richard Carapaz (Ecu) +1' 20"

7 George Bennett (Nzl) + 1'33"

8 Rohan Dennis (Aus) +2' 05""

9 Pello Bilbao (Spa) +2'05"

10 Micheal Woods (Can) + 2'25"

