Coppa del mondo per club Fifa/ Mondiale da 3 miliardi: inviti anche per Inter, Juventus e Milan? Come funziona

Coppa del mondo per club Fifa, pronto il Mondiale da tre miliardi: convocate anche Inter, Juventus e Milan? Ecco come funziona e quali saranno le novità per il calcio italiano.

15 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Come funzionerà e quali squadre parteciperanno alla Coppa del mondo per club Fifa? Cresce l'attesa con l'arrivo di notizie ufficiali, anche se manca ancora molto prima di vedere le squadre in campo. La competizione prenderà il via infatti nel 2021 e vedrà impegnati i club più rappresentativi del mondo. Si parla di una griglia di squadre composte nei seguenti termini: 12 europee, 4-5 del Sud America, 2 africane, 2 asiatiche, 2 del nord America e infine 0.5 dell'Oceania con la squadra prescelta a fare lo spareggio con una sudamericana, oltre a un club del paese ospitante. Si pensa al momento di vedere in campo le squadre più vincenti degli ultimi anni e cioè le ultime 4 vincitrici della Champions League, le migliori nel ranking e molte altre. Per lanciare il torneo pare che si premino le squadre che hanno vinto di più e tra le italiane dovrebbero dunque esserci Juventus, Milan e Inter.

GRANDI NOVITÀ PER IL CALCIO INTERNAZIONALE

Il calcio internazionale è pronto a una grande svolta che vira l'attenzione verso la Coppa del mondo per club Fifa. Questo Mondiale dagli incredibili emolumenti dovrebbe portare a dei ricavi incredibili e portare anche il nostro calcio a diventare più internazionale. Sono state già fissate le date per la partenza, nel 2021 infatti il primo Mondiale fra club si svolgerà tra il 10 e il 28 giugno alla fine della ''regular season''. La sede ufficiale della competizione è ancora da stabilire, anche se ci sono delle voci che portano direttamente in Cina. Aumenterebbero anche i ricavi per le singole società che andrebbero a slittare la loro preparazione più in là nel tempo con nessuna impegnativa tournée estiva come si fa in questo momento. Un passo in avanti verso il futuro che permetterà a molti di godersi una sana estate di calcio con i club più noti pronti a lottarsi un nuovo e prestigiosissimo trofeo.

