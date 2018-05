Cosenza Casertana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cosenza Casertana, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida davvero interessante al San Vito nel secondo turno dei playoff di Serie C

15 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cosenza Casertana, playoff Serie C 2^ turno (Foto LaPresse)

Cosenza Casertana sarà diretta dal signor Alessandro Prontera; alle ore 20:30 lo stadio San Vito ospita la partita valida per il secondo turno dei playoff di Serie C 2017-2018. Siamo ancora nel contesto del girone C, e dunque si gioca sulla distanza dei 90 minuti senza tempi supplementari previsti: qualora la partita dovesse terminare in parità la qualificazione alla fase nazionale andrebbe al Cosenza, che si è piazzato meglio nel corso della stagione regolare e infatti ha anche acquisito il diritto a disputare tra le mura amiche questa partita, rispetto a una Casertana che dovrà necessariamente vincere in trasferta per passare il turno e continuare il cammino verso il sogno chiamato promozione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cosenza Casertana non verrà trasmessa in diretta tv, ma come sempre la partita potrà essere seguita da tutti gli appassionati in diretta streaming video: basterà infatti collegarsi alla piattaforma elevensports.it, che fornisce tutto il programma di campionato e Coppa Italia di Serie C. Il servizio, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, è disponibile abbonandosi al portale oppure di volta in volta acquistando il singolo evento.

RISULTATI E PRECEDENTI

Questa è sicuramente una delle partite più interessanti nel panorama dei playoff, almeno del secondo turno: Cosenza e Casertana sono realtà che da anni combattono per un posto al sole nel campionato cadetto, e a corredo hanno piazzato nelle ultime stagioni una Coppa Italia di Serie C (i lupi) e tre mesi consecutivi in testa al girone C (i campani). Entrambe hanno poi concluso il loro campionato in ascesa, il Cosenza con cinque vittorie nelle ultime otto partite (17 punti totali) e la Casertana con 8 successi in 13 gare (27 punti); il primo turno dei playoff le ha viste battere Sicula Leonzio e Rende (tutte e due trovando pareggio e vittoria nel finale) e dunque avanzare ancora, solo una adesso arriverà alla fase nazionale e i precedenti nella stagione regolare dicono che il Cosenza ha vinto entrambe le sfide, la prima con un netto 3-0 esterno e la seconda, proprio al San Vito, per 1-0 a fine febbraio. Nel frattempo la Casertana è cresciuta esponenzialmente, ed è una squadra diversa rispetto a qualche mese fa: regna dunque l’incertezza e sarà molto interessante stabilire come andranno le cose, chiaramente i calabresi sono avvantaggiati dal fatto di avere due risultati su tre a disposizione mentre la Casertana come già detto può solo vincere, e dovrà farlo fuori casa.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CASERTANA

Il Cosenza di Piero Braglia scende in campo con il 3-5-2: Saracco il portiere, Pascali e Idda a fare compagnia a Dermaku anche se le ammonizioni potrebbero far pensare a un Pasqualoni titolare. Corsi e D’Orazio giocheranno come esterni partendo dalla linea di centrocampo, dove il playmaker sarà Mungo con il supporto di Bruccini e Trovato, che è favorito sul veterano Loviso e su Palmiero. Davanti ci sono come sempre Tutino e Leonardo Pérez, ma attenzione alla possibilità di vedere in campo dal primo minuto uno tra Okereke e Baclet, cioè i marcatori della partita contro la Sicula Leonzio. La Casertana perde Emanuele D’Anna, espulso venerdì e dunque squalificato: a destra giocherà verosimilmente Meola, con la conferma di Finizio a sinistra e un centrocampo completato da De Marco e Santoro (mezzali) e Romano che sarà il regista, schierato davanti a una difesa che Luca D’Angelo dispone con Lorenzini stretto tra Polak e Pinna, mentre in porta c’è Forte. Nel reparto offensivo non si prescinde da capitan Alfageme, mentre il partner dovrebbe essere Turchetta (a segno contro il Rende) che rimane favorito su Padovan.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita del San Vito sono disponibili le quote fornite dalle varie agenzie di scommesse; secondo quanto previsto dalla Snai il Cosenza parte favorito con un valore di 2,15 posto sul segno 1 per la sua vittoria casalinga, mentre il segno 2 da giocare in caso di affermazione esterna della Casertana vale 3,45. Il pareggio (segno X) porterebbe i lupi alla fase nazionale dei playoff e voi, puntando su questa eventualità, guadagnereste una cifra pari a 3,05 quanto investito sulla partita.

© Riproduzione Riservata.