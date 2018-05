Giro d’Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orario (10^ tappa Penne Gualdo Tadino)

Diretta Giro d'Italia 2018: info streaming video e tv, percorso e vincitore della 10^ tappa, la più lunga della Corsa Rosa. Oggi 15 maggio si andrà da Penne a Gualdo Tadino.

15 maggio 2018 Michela Colombo

Elia Viviani (fa facebook)

Archiviato il secondo giorno di riposo per la 101^ edizione del Giro d’Italia 2018 ecco che per i corridori si prospetta la 10^ tappa che li porterà da Penne e Gualdo Tadino. Il percorso previsto sarà nervoso con diversi sali e scesi impegnativi ma non dal punto di vista altimetrico: le strade intraprese saranno strette e non tutte recentemente asfaltate, senza dimenticare che è proprio questa la frazione più lunga di questa edizione della corsa rosa. Saranno infatti ben 239 i km previsti oggi martedì 15 maggio con qualche Gpm di importanza minore rispetto alle salite affrontate la scorsa settimana, ma ugualmente difficili da interpretare. Da non dimenticare poi che il comitato organizzatore del Giro d’Italia 3018 ha poi previsto il passaggio della corsa nei pressi di Farindola, comune dove lo scorso 18 gennaio 2017 nella frazione di Rigopiano, è occorsa una terribile valanga che ha sepolto completamente un hotel e che ha causato 29 vittime. Ancora una volta la corsa rosa rende onore all’Italia e alla sua storia, pure nei suoi capitoli più tristi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la decima tappa Penne-Gualdo Tadino avranno inizio già alle ore 10.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 15.00 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

ORARIO E PERCORSO

Vediamo ora nel dettaglio che cosa ci riserverà questa 10^ tappa del Giro d’Italia 2018: come abbiamo detto prima questa sarà la frazione più lunga di tutta la corsa rosa. Ecco quindi che il via da Penne sarà previsto alle ore 11.05, mentre l’arrivo al traguardo del vincitore di Gualdo Tadino è atteso per circa le ore 17.34, dopo che i corridori attraversando bene 6 province, da una parte all’altra dell’Appennino. Dando ora un occhio all'altimetria vediamo bene che la corsa di oggi, dove pure i velocisti possono farsi vedere. Sarà ben nervosa. Il primo Gpm della giornata, di 2^ categoria di Fonte della Creta è infatti previsto già al 21.3 km: a seguire ecco il Gran Premio della montagna di 3^ categoria di Bruzzolana, al 56km. A seguire ecco il primo traguardo volante di Teramo, con il secondo, posto a Sarnano al 149 km, dopo un breve tratto di rifornimento. L’ultima difficoltà della giornata sarà poi il Gpm di 4^ categoria di Annifo al 208 km: dalla discesa ci sarà quindi spazio ai velocisti di sgomitare per la vittoria al traguardo di Gualdo Tadino.

© Riproduzione Riservata.