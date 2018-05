Giudice Sportivo, multa la Roma per insulti a dirigente Juventus/ 5000 euro di ammenda ai giallorossi

Roma multata per cori a un dirigente della Juventus: 5000 euro di ammenda ai giallorossi dopo la sfida di domenica sera. Nainggolan out contro il Sassuolo

15 maggio 2018 Fabio Belli

Nainggolan out contro il Sassuolo (LaPresse)

Sanzione di 5000 euro per la Roma in seguito al match disputato domenica sera contro la Juventus. Il club giallorosso è stato multato per dei cori offensivi rivolti a un dirigente bianconero. Questo il testo del comunicato ufficiale della Lega di Serie A che spiega le motivazioni della multa di 5000 euro per la Roma: "Per avere suoi sostenitori, al 27° del primo tempo, rivolto un coro offensivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza."

NAINGGOLAN OUT CONTRO IL SASSUOLO

Roma già qualificata comunque per la Champions League, grazie alla sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo nella penultima giornata di campionato. Sassuolo che sarà proprio l'avversario dei giallorossi nell'ultima giornata di campionato in Serie A. Alla squadra allenata da Eusebio Di Francesco basterà un punto per blindare anche il terzo posto in classifica: per ottenerlo però il tecnico giallorosso non potrà fare affidamento su Radja Nainggolan, fermato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata proprio nel match contro la Juventus. Tra gli squalificati in Serie A, da segnalare le tre giornate di stop per Veretout della Fiorentina, che sarà dunque out anche nelle prime due giornate del campionato 2018/19.

