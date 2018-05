Inter, Asamoah alle visite mediche/ Terzo colpo nerazzurro dopo DeVrij e Lautaro Martinez

Asamoah, terzino sinistro Juventus - LaPresse

Prosegue a gonfie vele la campagna acquisti di rafforzamento dell’Inter. Il club nerazzurro ha infatti chiuso in queste ore per un altro colpo, leggasi Kwadwo Asamoah, terzino sinistro di proprietà della Juventus, il cui contratto scadeva al 30 giugno del corrente anno. La società di corso Vittorio Emanuele ha informato preventivamente la squadra bianconera circa l’accordo raggiunto con il calciatore ghanese, e oggi, come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, il calciatore si è sottoposto ai classici controlli clinici di rito. Asamoah lascia la Vecchia Signora dopo 156 partie, con 5 gol, sei scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Una perdita non da poco per i campioni d’Italia, viste le qualità, l’esperienza e la polivalenza del neo-interista.

PRESI ANCHE MARTINEZ E DE VRIJ

Asamoah può infatti essere schierato come terzino di sinistra, ma anche come esterno d’attacco, e sarà molto utile per l’Inter viste le molte incertezze legate al riscatto di Cancelo e alle prestazioni non convincenti di Dalbert. Quello di Asamoah è il terzo colpo di casa Inter in vista del calciomercato estivo, che di fatto è iniziato da mesi. In inverno, infatti, è stata portata termine l’operazione riguardante Lautaro Martinez, giovane attaccante della nazionale argentina (andrà ai Mondiali), di proprietà del Racing di Avellaneda, pagato circa 20 milioni di euro, mentre negli scorsi si è concretizzato l'arrivo di un altro parametro a zero, il centrale di difesa della Lazio e della nazionale olandese, De Vrij.

