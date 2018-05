Internazionali d'Italia 2018/ Diretta Errani Babos streaming video e tv, orario delle partite (Roma, tennis)

Diretta Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa di Roma, oggi primo turno per Sara Errani, Andreas Seppi e Filippo Baldi

15 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Internazionali d'Italia 2018: gioca Sara Errani (Foto LaPresse)

Un’altra grande giornata si apre agli Internazionali d’Italia 2018: i match sono in programma a partire dalle ore 11:00, sul centrale invece il via è previsto a mezzogiorno. Naturalmente gli occhi saranno puntati sugli italiani; i primi due giorni non sono andati male, anzi per quelle che erano le premesse certamente abbiamo fatto bene, però adesso bisogna confermare il momento e provare a portare quanti più giocatori possibile in profondità nel torneo. A Roma ovviamente giocano anche tanti big; la giornata insomma è ricca, e non resta che andare a vedere quello che ci attende.

Gli italiani che affrontano il loro esordio sono tre. In campo maschile attendiamo la prestazione di Andreas Seppi, che ha avuto ultimamente qualche problema fisico di troppo e si ripresenta qui, manco a farlo apposta, contro quel Lucas Pouille che solo il mese scorso ha determinato l’eliminazione dell’Italia dalla Coppa Davis. Il francese è la testa di serie numero 16 del tabellone ed è favorito per la vittoria, anche perchè Seppi non è mai stato un fenomeno sulla terra rossa; a incrociare nel tabellone potrebbe essere un Kyle Edmund in crescita costante, ma soprattutto da quella parte ci sono Alexander Zverev e Juan Martin Del Potro e, se sarà ancora eventualmente in corsa, eventualmente Marco Cecchinato. Filippo Baldi è uno dei giovani che si affacciano al mondo dei professionisti: non si può più considerare una nuova promessa o un nuovo arrivato, ma certamente l’età gioca dalla sua parte (22 anni).

Oggi il milanese ha la possibilità di far vedere quanto vale contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, un giocatore che certamente è più esperto ma che manca di costanza anche all’interno del singolo match, e che dunque Filippo può battere anche con l’aiuto del pubblico. Nel tabellone femminile abbiamo Sara Errani: in calo e lontanissima dai giorni migliori della Top Ten, la bolognese ha avuto bisogno della wild card per entrare nel torneo ma sulla terra sa giocare eccome, e di conseguenza la grande speranza è che si possa ritrovare in questo appuntamento del Foro Italico. La sua avversaria è Timea Babos: un match sul piano della potenza chiaramente andrebbe a svantaggio di Sara, che dovrà essere brava a far correre l’ungherese sfruttando la migliore adattabilità alla superficie.

