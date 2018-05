Juve Stabia Francavilla/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juve Stabia Virtus Francavilla, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Menti le Vespe aprono il loro cammino nei playoff di Serie C

15 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Juve Stabia Virtus Francavilla, playoff Serie C 2^ turno (Foto LaPresse)

Juve Stabia Virtus Francavilla, al Romeo Menti, sarà diretta dal signor Daniel Amabile e, martedì 15 maggio alle ore 20:30, è valida per il secondo turno dei playoff di Serie C 2017-2018. Esordio per le Vespe, seconda partita per i pugliesi; ancora una volta si gioca in gara secca essendo all’interno della zona “regionale” (in questo caso il girone C), dunque la partita terminerà in ogni caso al 90’ e se il risultato dovesse essere di parità sarebbe la Juve Stabia a festeggiare la qualificazione alla fase nazionale, visto che il regolamento premia comunque la squadra meglio piazzata in classifica che ha anche la possibilità di giocare in casa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juve Stabia Virtus Francavilla non verrà trasmessa in diretta tv, ma come sempre la partita potrà essere seguita da tutti gli appassionati in diretta streaming video: basterà infatti collegarsi alla piattaforma elevensports.it, che fornisce tutto il programma di campionato e Coppa Italia di Serie C. Il servizio, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, è disponibile abbonandosi al portale oppure di volta in volta acquistando il singolo evento.

RISULTATI E PRECEDENTI

In virtù del quarto posto nel girone, la Juve Stabia ha evitato il primo turno dei playoff e fa il suo esordio oggi; vantaggio non indifferente se consideriamo i giorni extra di pausa di cui le Vespe hanno potuto godere. Quest’anno i campani hanno ritrovato la competitività perduta, ma non sono riusciti a tenere il passo delle prime tre; la promozione diretta non è mai stata alla reale portata, adesso però c’è la possibilità concreta di arrivare alla fase nazionale e poi giocarsela in andata e ritorno. La Virtus Francavilla ha sostanzialmente ripetuto il campionato scorso: allora da neopromossa aveva stupito rimanendo stabilmente tra le prime sei del girone C, stavolta è partita ancora meglio (era quarta a dicembre) ma poi ha avuto un calo evidente che l’ha portata a non vincere per oltre tre mesi, ritrovando comunque due affermazioni fondamentali tra marzo e aprile e con quelle qualificarsi ai playoff per il rotto della cuffia. Iniziata la post season, i pugliesi hanno messo le cose in chiaro: 1-0 al Monopoli che era decisamente favorito, e secondo turno conquistato. Per questo motivo la Juve Stabia deve stare molto attenta a non dare per scontata questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA

E’ il 4-2-3-1 il modulo scelto da Fabio Caserta per la Juve Stabia: in porta gioca Branduani, con Dentice e Crialese sugli esterni difensivi mentre Redolfi e Bachini occupano la zona centrale della linea. Mediana con Calò che potrebbe essere affiancato da Luigi Viola (in ballottaggio con Matute), questa cerniera proteggerà la trequarti dove Strefezza agisce in posizione centrale tra Zarcone e Filippo Berardi, la prima punta dovrebbe nuovamente essere Paponi che prenderà il posto di Sorrentino (titolare e a segno nell’ultima giornata del girone). Gaetano D’Agostino dovrebbe invece confermare la Virtus Francavilla che ha vinto al Veneziani: tridente con Partiplio e Madonia sugli esterni, con Parigi o Anastasi da prima punta. Richard Martinez e Sicurella saranno al centro della mediana, con Albertini e Triarico che agiranno in qualità di esterni a tutta fascia o quantomeno attenti ad aiutare una difesa in cui Agostinone sarà affiancato da Prestia e Pino, con Albertazzi tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Non è ampio il vantaggio della Juve Stabia secondo le agenzie di scommesse, ma comunque c’è: la Snai ha infatti fissato a 2,00 la quota sul segno 1 che identifica la vittoria delle Vespe, mentre il segno 2 da giocare in caso di affermazione della Virtus Francavilla ha un valore di 3,75. Il vostro guadagno sul pareggio, per il quale ovviamente dovrete puntare sul segno X, sarebbe invece di 3,15 volte la cifra che avrete deciso di investire, ricordando che se la partita finisse in questo modo a superare il turno sarebbe la Juve Stabia.

