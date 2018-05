Monza Piacenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Monza Piacenza info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del 2^ turno dei playoff di Serie C (oggi 15 maggio)

15 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Monza Piacenza - LaPresse

Monza Piacenza, diretta dal signor Giosuè Mauro D’Apice della sezione Aia di Arezzo, si gioca oggi martedì 15 maggio alle ore 19.00 allo stadio Brianteo del capoluogo brianzolo ed è una partita valida per il secondo turno dei playoff di Serie C nel girone A. Ricordiamo dunque innanzitutto la formula di questo turno: si gioca in partita secca in casa della formazione meglio piazzata al termine della stagione regolare, che avrà pure il vantaggio di ottenere la qualificazione pure con un pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari - non sono dunque previsti i tempi supplementari o i calci di rigore. Il Monza, forte del suo quarto posto, debutta oggi nei playoff avendo potuto saltare il primo turno che è toccato al Piacenza, ottavo, che ha battuto ed eliminato per 4-2 la Giana Erminio. Ora un altro confronto con la Lombardia, che però si annuncia più complicato per la formazione emiliana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Monza Piacenza sarà disponibile per la visione in diretta tv su Sportitalia, tanto che è stata anticipata rispetto a tutte le altre proprio per questo motivo, ma come per tutte le partite di Serie C ci sarà anche la diretta streaming video via internet, che si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PIACENZA

Facciamo adesso il punto sulle probabili formazioni di Monza Piacenza, osservando che per i lombardi di Marco Zaffaroni possiamo ipotizzare il modulo 4-4-2: Liverani in porta; difesa a quattro con Negro a destra, Riva e Caverzasi centrali, Origlio terzino sinistro; a centrocampo la coppia mediana formata da Galli e Guidetti, il numero 10 D’Errico a destra e Giudici esterno sinistro; infine il tandem d’attacco che potrebbe essere composto da Cori e Mendicino. Il Piacenza di mister Arnaldo Franzini potrebbe invece schierarsi con il 5-3-2 con Fumagalli in porta; in difesa i centrali Bini, Pergreffi e Silva, con Castellana terzino destro e Masciangelo a sinistra; in mediana la coppia formata da Della Latta e Segre, con Corradi qualche metro più avanti, perno della manovra in appoggio ai due attaccanti, che saranno Presenti e Corazza.

PRONOSTICO E QUOTE

Fattore campo e classifica della stagione regolare fanno pendere dalla parte dei lombardi il pronostico in vista di Monza Piacenza. Diamo allora uno sguardo alle quote proposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 per la vittoria del Monza è proposto a 2,10, poi per il segno X si sale a 3,10 e si arriva fino a 3,40 per il segno 2, che naturalmente starebbe ad indicare un colpaccio esterno del Piacenza.

© Riproduzione Riservata.