Presentazione Mancini ct dell’Italia/ Streaming video e diretta tv, la conferenza stampa live

Diretta presentazione Mancini, nuovo ct dell'Italia: streaming video e tv della conferenza stampa live del nuovo allenatore della nazionale maggiore. Contratto fino al 2020.

15 maggio 2018 Michela Colombo

Roberto Mancini, nuovo ct dell'Italia (LaPresse)

E’ prevista per oggi martedì 15 maggio alle ore 12.00 la presentazione ufficiale di Roberto Mancini quale nuovo ct dell’Italia: l’annuncio ufficiali è stato dato ieri anche se da tempo il nome del Manico era stato accostato agli ambienti annuncia. La nomina comunque ora è ufficiale e porta senza dubbio un rinnovato entusiasmo e ottimismo per le sorti della nostra nazionale maggiore, specie dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali di Calcio in Russia 2018. Dando quindi qualche informazione aggiuntiva ricordiamo che la presentazione avere verso mezzogiorno presso la sede Figc di Coverciano: nella conferenza stampa verrano poi dati ulteriori dettagli sul contratto stipulato tra la federazione e lo stesso Mancini, anche se si sa già che saranno due anni di reggenza del Mancio (con opzione per arrivare ai Mondiali del Qatar) e a due milioni netti a stagione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA

Segnaliamo che la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini non sarà visibile in diretta tv e non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta video streaming. Ovviamente i principali canali tv di informazione (Sky, Premium ecc) non mancheranno di fornire collegamenti in diretta da Coverciano, con approfondimenti anche durante la giornata: tutti gli appuntamenti saranno visibili in diretta streaming video.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

La conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini, sarà solo il primo dei tanti appuntamenti del tecnico dell’Italia previsti nei prossimi giorni: l’agenda è già fittissima benché la nostra nazionale non abbaia impegni internazionali di valore alle porte. Ecco quindi che già il prossimo evento sarà il raduno della nazionale a Coverciano il prossimo 22 maggio, dove i giocatori si preparano in vista delle tre amichevoli internazionali previste tra fine mese e giugno. Già il 28 maggio ci sarà il match di esordio di Mancini come prossimo tecnico dell’Italia: si giocherà contro l’Arabia Saudita in un match inedito a San Gallo, in Svizzera. A seguire il calendario ufficiale già prevede un test match contro la Francia a Nizza il 1 giugno e un’amichevole con l’Olanda a Torino il 4 giugno. Dopo di che un’estate di riposo fino al 7 settembre quando per gli azzurri inizierà ufficialmente la Uefa Nations League.

