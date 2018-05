Probabili formazioni/ Marsiglia Atletico Madrid: diretta tv, orario, le notizie live (finale Europa League)

Probabili formazioni Marsiglia Atletico Madrid: diretta tv, orario, le notizie live. Finale di Europa League: Rudi Garcia ritrova Mandanda, Simeone con Juanfran e Flipe Luis ristabiliti

15 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Marsiglia Atletico Madrid, finale Europa League (Foto LaPresse)

Marsiglia Atletico Madrid è la finale di Europa League 2017-2018: si gioca al Parc Olympique Lyonnais di Lione mercoledì 16 maggio, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Finalmente siamo arrivati all’ultimo atto del torneo, e ci troviamo due squadre nobili: l’Atletico è la prima vincitrice dell’Europa League (2010) e ha trionfato anche due anni più tardi, l’OM è l’unica francese ad aver vinto la Coppa dei Campioni mentre nella vecchia Coppa Uefa ha disputato e perso le finali del 1999 e del 2004. Sarà una partita vera, tra due squadre che pur con percorsi diversi (i Colchoneros sono passati dall’eliminazione in Champions League) hanno meritato di arrivare all’ultimo atto. Vediamo allora in che modo gli allenatori potrebbero disporre i loro giocatori sul terreno di gioco di Lione per l’attesissima finale di Europa League, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Marsiglia Atletico Madrid.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Marsiglia Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv in chiaro: appuntamento aperto a tutti su Tv8, mentre gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento potranno seguire la finale di Europa League anche sui canali Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, avendo la possibilità di acquistare il singolo evento (qualora non avessero sottoscritto il pacchetto Calcio) utilizzando il codice 415535. Naturalmente, collegando fino a un massimo di due dispositivi per ogni abbonamento, si potrà assistere alla partita anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non composta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA ATLETICO MADRID

LE SCELTE DI RUDI GARCIA

Il Marsiglia ha ritrovato Mandanda, il suo portiere titolare: possibile e probabile che a giocare sia lui, protetto da una difesa nella quale è tornato a disposizione Sakai che giocherà da terzino destro, con Amavi a sinistra e dunque Bouna Sarr che dovrebbe andare in panchina (ma il ballottaggio rimane aperto). Luiz Gustavo agirà al centro della difesa con uno tra Rolando (favorito) e Rami, il che significa che in mediana ancora una volta ci sarà spazio per la coppia formata da Sanson e Maxime Lopez, due degli insostituibili di Rudi Garcia. Nel reparto avanzato, Payet dispenserà la sua classe partendo da una posizione centrale sulla trequarti; si allarga a destra un Thauvin che ha saputo segnare tanto quanto una prima punta, a sinistra invece Ocampos che nel campionato italiano non aveva particolarmente brillato, rilanciandosi però a Marsiglia. In attacco sono da valutare le condizioni di Mitroglou, che ha problemi ad un tendine d’Achille: qualora non dovesse farcela è pronto Germain, con il quale il greco potrebbe eventualmente fare staffetta nel secondo tempo.

I DUBBI DI SIMEONE

I dubbi per Diego Simeone riguardano più che altro l’abbondanza di scelte a sua disposizione: sono tornati appena in tempo Juanfran e Filipe Luis (per il brasiliano la stagione sembrava essere finita con largo anticipo) e dunque i terzini titolari saranno loro, con Godin a comandare una difesa nella quale José Gimenez sembra partire in vantaggio rispetto a Savic. Già a centrocampo il Cholo dovrà decidere il da farsi: scontata la presenza di Gabi, Koke e Saul Niguez ma quest’ultimo potrebbe giocare centrale come esterno, nel primo caso spazio ad Angel Correa sulla corsia destra mentre nel secondo sarebbe Thomas Partey ad affiancare capitan Gabi nel settore nevralgico del campo. Davanti invece sembrano esserci ben pochi dubbi: i titolari sono assolutamente Griezmann e Diego Costa, in panchina andranno Gameiro e quel Fernando Torres che potrebbe aggiungere un altro titolo a una carriera fantastica, chiudendo idealmente un cerchio visto che lo vincerebbe con la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.

IL TABELLINO

MARSIGLIA (4-2-3-1): 30 Mandanda; 2 Sakai, 6 Rolando 19 Luiz Gustavo, 18 Amavi; 27 Maxime Lopez, 8 Sanson; 26 Thauvin, 10 Payet, 5 Ocampos; 28 Germain

A disposizione: 16 Y. Pelé, 17 B. Sarr, 23 Rami, 4 B. Kamara, 29 Zambo Anguissa, 14 N’Jie, 11 Mitroglou

Allenatore: Rudi Garcia

Squalificati: -

Indisponibili: -

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 20 Juanfran, 24 J. Gimenez, 2 Godin, 3 Filipe Luis; 11 A. Correa, 8 Saul Niguez, 14 Gabi, 6 Koke; 7 Griezmann, 18 Diego Costa

A disposizione: 25 Werner, 16 Vrsaljko, 15 Savic, 19 L. Hernandez, 5 Thomas, 21 Gameiro, 9 Fernando Torres

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: -

Indisponibili: -

