Reggiana Bassano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Reggiana Bassano, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Secondo turno dei playoff di Serie C, esordio per i granata nella post season

15 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Reggiana Bassano, playoff Serie C 2^ turno (Foto LaPresse)

Reggiana Bassano, che verrà diretta dal signor Lorenzo Maggioni, si gioca alle ore 20:30 di martedì 15 maggio; presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena la partita valida per il secondo turno dei playoff di Serie C 2017-2018. Le premesse sono le stesse di quanto visto venerdì: è gara secca che si concluderà in ogni caso al 90’, senza tempi supplementari o calci di rigore. Chi vince accede alla fase nazionale dei playoff; se dovesse finire pari a qualificarsi sarebbe la Reggiana, in virtù del miglior posizionamento nella classifica della stagione regolare che, per di più, è anche il motivo per il quale sono gli emiliani ad avere il diritto di giocare in casa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Reggiana Bassano non verrà trasmessa in diretta tv, ma come sempre la partita potrà essere seguita da tutti gli appassionati in diretta streaming video: basterà infatti collegarsi alla piattaforma elevensports.it, che fornisce tutto il programma di campionato e Coppa Italia di Serie C. Il servizio, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, è disponibile abbonandosi al portale oppure di volta in volta acquistando il singolo evento.

RISULTATI E PRECEDENTI

Inizia oggi il percorso nei playoff della Reggiana: gli emiliani hanno anche sperato di prendersi la promozione diretta ma il Padova ne aveva decisamente di più, anzi alla fine la squadra di Sergio Eberini non è nemmeno riuscita a conquistare direttamente la fase nazionale degli spareggi. Resta comunque un’ottima stagione quella della Reggiana, che da qualche anno ormai si presenta come candidata alla risalita in Serie B; la settimana abbondante di sosta può aver migliorato la condizione di una squadra che sa di dover affrontare un avversario scomodo, perchè il Bassano ha fatto il colpo vincendo a Meda contro il Renate e ha confermato il suo valore, che è sicuramente più elevato rispetto all’ottavo posto della regular season. Per di più la Reggiana non è riuscita a vincere nelle ultime quattro partite, ottenendo tre pareggi e una sconfitta; anche questo potrebbe influire sulla sfida, certamente una delle più interessanti nel quadro del secondo turno dei playoff.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA BASSANO

Problemi in difesa per la Reggiana che cambierà qualcosa rispetto all’ultima giornata di campionato in cui ha fatto turnover: in attacco si rivede Altinier, con Cesarini e uno tra Rosso e Cattaneo che gli faranno compagnia nel tridente offensivo. A centrocampo Bobb dovrebbe affiancare Martì Riverola in posizione nevralgica, con Ghiringhelli che potrebbe avere la meglio a destra (avendo superato il problema muscolare) e Manfrin che sembra andare verso una maglia dalla parte opposta; in difesa davanti a Facchin dovrebbe esserci spazio per Genevier che deve scalare la sua posizione, Panizzi e Lombardo giocheranno ai suoi lati. Giovanni Colella conferma quanto visto contro il Renate: Grandi tra i pali, Pasini e Bizzotto al centro della difesa con Bortot e Stevanin sugli esterni. A centrocampo si gioca a tre: Salvi il riferimento, Proia e Nicolò Bianchi dovrebbero invece essere i due interni che daranno anche una mano ai trequartisti Minesso e Fabbro (ma occhio alla possibilità di Loris Zonta), mentre davanti giocherà Abdou Diop che con la doppietta di Meda ha trovato settimo e ottavo gol nella sua stagione.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per questa partita ci dicono che i padroni di casa sono favoriti: il segno 1 per la vittoria della Reggiana vale infatti 2,20 contro il 3,30 che accompagna il successo esterno del Bassano. Per quanto riguarda invece la possibilità del pareggio, il guadagno che ricavereste dal segno X con questo bookmaker sarebbe di 3,05 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

