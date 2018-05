Risultati Serie C/ Playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite (martedì 15 maggio)

Risultati Serie C playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite di oggi, martedì 15 maggio. Si gioca ancora in gara secca, chi perde va a casa

15 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie C - LaPresse

I playoff di Serie C proseguono a grande ritmo: oggi martedì 15 maggio si giocano le partite del secondo turno di una lunga avventura cominciata venerdì sera e che culminerà sabato 16 giugno con la finale che designerà l’unica squadra che verrà promossa in Serie B su un totale di 28 formazioni partecipanti ai playoff. Restando all’attualità, oggi si gioca quindi il secondo turno, nel quale ogni girone fa ancora a sé: scendono in campo le tre squadre che hanno passato il primo turno più la quarta, che invece era stata esentata dal primo ostacolo. Per il girone A si giocano dunque alle ore 19.00 Monza-Piacenza e alle ore 20.30 Viterbese-Carrarese. Tutte alle 20.30 invece le partite degli altri gruppi: Reggiana-Bassano e AlbinoLeffe-Feralpi Salò per il girone B, Juve Stabia-Virtus Francavilla e Cosenza-Casertana per il girone C.

IL GIRONE A

In questo gruppo è il Monza ad entrare in scena oggi, tra l’altro nella partita anticipata per esigenze televisive. I brianzoli affrontano il Piacenza che ha chiuso all’ottavo posto in classifica la stagione regolare, ma le differenze in classifica sono minime, dunque è rischioso fare troppi calcoli. Di certo il Monza, come tutte le squadre che giocano in casa, avranno il vantaggio del fattore campo e anche du due risultati su tre, perché in caso di pareggio al 90’ passerà il turno la squadra meglio piazzata in classifica, che è appunto quella che giocherà in casa. L’altra sfida metterà di fronte la Viterbese quinta e la Carrarese settima, separate al termine della stagione regolare da appena tre punti: occhio dunque alle insidie di una partita secca, che decide chi andrà avanti e per chi invece la stagione finisce qui.

IL GIRONE B

Il Bassano ha già ribaltato il fattore campo venerdì sera contro il Renate, ma adesso è chiamato a tentare un’impresa ancora più complicata in casa della Reggiana, tra l’altro riposata perché da quarta ha saltato il primo turno. Anche qui tuttavia le differenze sono minime: i veneti, pur avendo chiuso la stagione regolare l’ottavo posto, hanno fatto appena cinque punti meno degli emiliani in un girone che - Padova a parte - è stato equilibratissimo e nel quale di conseguenza le sorprese sono dietro l’angolo. Il discorso vale a maggiore ragione nel derby lombardo tra l’AlbinoLeffe e la Feralpi Salò, che hanno chiuso con gli stessi punti in classifica, con i bergamaschi davanti ai bresciani solo in base agli scontri diretti, un dettaglio che però adesso potrebbe fare la differenza, dal momento che significa che l’AlbinoLeffe potrà giocare in casa e con due risultati su tre a disposizione.

IL GIRONE C

Juve Stabia-Virtus Francavilla è sulla carta la sfida più squilibrata dell’intera serata: i campani sono stati quarti, hanno saltato il primo turno e ora affrontano i pugliesi, noni e già capaci di ribaltare il fattore campo avverso venerdì sera a Monopoli. Tuttavia, la missione si annuncia ancora più complicata a Castellammare di Stabia per la Virtus, al cospetto di una Juve Stabia che non può lasciarsi sfuggire l’occasione favorevole per approdare alla fase nazionale dei playoff. Più incerta sulla carta la sfida fra Cosenza e Casertana, separate appena da quattro punti in classifica in stagione regolare, anche se naturalmente in favore dei calabresi potranno giocare i due aspetti già ricordati, cioè naturalmente fattore campo e qualificazione in caso di pareggio.

RISULTATI SERIE C, 2^ TURNO PLAYOFF

Ore 19.00

Monza-Piacenza

Ore 20.30

Viterbese-Carrarese

Reggiana-Bassano

AlbinoLeffe-Feralpi Salò

Juve Stabia-Virtus Francavilla

Cosenza-Casertana

© Riproduzione Riservata.